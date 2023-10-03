Bilecik'te MHP'li Filizli İl Genel Meclisi'ne talip
Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde 2014 -2019 yıllarında köylere birçok hizmet kazandıran MHP’li İl Genel Meclis Üyesi ilçedeki köylere hizmet için tekrardan aday adaylığını açıkladı.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Geçtiğimiz ay il genel meclis üyeliği aday adaylığı dolayısıyla Milliyetçi Hareket Partisi Pazaryeri İlçe Başkanlığı'ndan ayrılan Haluk Filizli, 2024 yerel seçimleri için aday adaylığını açıkladı.
Görev yaptığı 2014 – 2019 yılları arasında ilçedeki köylerde yaptığı hizmetlerden dolayı adından sıklıkça bahsedilen Haluk Filizli, MHP Genel Başkanımız Sayın Dr. Devlet Bahçeli ve Bilecik İl Teşkilatımızın uygun görmesiyle İl Genel Meclis Üyesi Adaylığımı açıklıyorum ifadesinde bulunup, “Pazaryeri ilçemizdeki köylerimizde yaşanan sorunların hemen hemen hepsini biliyorum. Köylülerimizin sorunlarını çok iyi bilen birisi olarak, hiçbir çıkar gözetmeden çözümler için çalışacağım” dedi.
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