Bilecik Söğüt'te AK Kadınlar Özlem Ergin Nalbant'a emanet

Bilecik’in Söğüt ilçesinde AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı'na Özlem Ergin Nalbant getirildi.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) – Bilecik'in Söğüt ilçesinde AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı'nı sürdüren Sümeyra Özkan, görevi genel merkez kararıyla Özlem Ergin Nalbant'a devretti.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Mutlu Selen Haşit, Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir tarafından Söğüt İlçe Kadın Kolları Başkanlığı'na atanan Özlem Ergin Nalbant’a görevinde başarılar diledi.

Başkan Haşit, görevi devreden önceki dönem başkanı Sümeyra Özkan’a bugüne kadar vermiş olduğu hizmetler için teşekkür etti.