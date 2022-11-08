Bilecik Pazaryeri'ne AK Partililer 'Şehir Buluşmaları' gerçekleştirdi

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde '2023'e Doğru Şehir Buluşmaları Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı’nın katılımıyla gerçekleşti.Sedat CEYLAN / BİLECİK (İGFA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 81 ilde düzenlenen '2023'e Doğru Şehir Buluşmaları' programı kapsamında Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı ilçe halkıyla bir araya geldi.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin’in konuğu olan Milletvekili Subaşı Pazaryeri Belediyesinin çalışmaları ve devam eden projeler hakkında kendisinden bilgiler aldı.

6 bin nüfuslu Pazaryeri ilçesinin tek kadın istihdamına yönelik kurulan ve çalışanlarının hepsinin kadınlardan oluşan Sürek Tekstil firmasını ziyaret Milletvekili Subaşı ve Belediye Başkanı Zekiye Tekin, kadın çalışanlar ile sohbet edip çalışan kadınlardan taleplerini dinledi. Pazaryeri ilçesinde görev yapan mahalle ve köy muhtarlarıyla Küçükelmalı Tabiat Parkında buluşan Milletvekili Subaşı muhtarlar ile köylerinde ve mahallerindeki taleplerini dinledi.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin de, Şehir Buluşmaları kapsamında Pazaryeri'ni ziyaret eden Balıkesir Milletvekili Yavuz subaşı ile birlikte verimli bir gün geçirdiklerini belirterek, " Kadın kollarımız belediye ve İl genel meclis üyelerimiz ile birlikte Muhtarlarımız, tekstilde çalışan kadınlarımız, esnaflarımızı ziyaret ederek sorunlarını dinledik. Çözümü noktasında milletvekilimiz notlarını aldı ve konuların muhataplarına ileteceğini söyledi. Ziyaretlerinden ve ilçemize desteklerinden dolayı kıymetli milletvekilimiz Sayın Yavuz Subaşı’na teşekkür ediyoruz” dedi.

Pazaryeri ilçesinde düzenlenen '2023'e Doğru Şehir Buluşmaları' programına AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı’nın yanı sıra Belediye Başkanı Zekiye Tekin, AK Parti Bilecik Yerel Yönetimlerden sorumlu Başkan Yardımcısı Şahin Kurt, İl Koordinatörü Nurkan Kahraman, İl Genel Meclis Üyesi Alaattin Emral, Belediye Meclis Üyeleri Hüseyin Ünal, Selami Özdil, Erkan Karakaş ve AK Parti Pazaryeri Kadın Kolları Başkanı Büşra Kanat vatandaş ile buluştu.