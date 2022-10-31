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Bilecik Pazaryeri'nde MHP'den 'Köyüm Benim' ziyareti
SİYASET 31.10.2022, 10:05
MHP Bilecik İl Başkanlığı, “Köyüm Benim” sohbeti Pazaryeri ilçesinde gerçekleştiPazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - MHP'nin "Adım Adım 2023: 'Köyüm Benim' Sohbet Toplantıları kapsamında MHP’li Milletvekilleri Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.
Pazaryeri ilçesine bağlı Karaköy köyünü ziyaret eden MHP’li MYK üyesi Adana Milletvekili Muharrem Varlı, MYK üyeleri Şahin Gürz, Yavuz Tellioğlu, MHP Bilecik İl Başkanı Muhammed Fatih Yaşar, Başkan Yardımcısı İbrahim Bağ, Pazaryeri İlçe Başkanı Haluk Filizli ve MHP ‘li İl Genel Meclis Üyesi Mehmet Pulat vatandaşların sorunlarını dinledi.
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