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Bilecik Pazaryeri'nde CHP'li kadınlar stant açtı

SİYASET 18.09.2022, 09:46
Bilecik Pazaryeri'nde CHP'li kadınlar stant açtı

CHP Bilecik İl Kadın Kolları Başkanlığı, Pazaryeri ilçesinde stant açtı.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Pazaryeri ilçe pazarına kurdukları stant ile partisinin çalışmaları hakkında vatandaşlara bilgiler veren CHP Bilecik Kadın Kolları Başkanı Nurten Bilecikligil ve Pazaryeri CHP ilçe Başkanı Metin Polat, kurulan stantta vatandaşın sorunlarını ve taleplerini dinledi.

Kurulan standa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

İl Kadın Kolları Başkanı Nurten Bilecikligil, CHP yönetimi olarak Pazaryeri İlçe Başkanlığı ile birlikte açtıkları stant aracılığıyla vatandaşlarla bir araya geldiklerini belirterek, kendilerini destekleyen vatandaşlara ve partililere ilgilerinden ötürü teşekkür etti.

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