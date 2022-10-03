Bilecik Pazaryeri'nde AK Parti yeni üyeler kazandı

Bilecik'te AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanlığı, kurulan panayırda açtığı stantla partiye yeni üyeler kazandırdı.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - AK Parti Pazaryeri ilçe Teşkilatı ilçede bir yandan vatandaşların nabzını tutmak ve yeni üye kayıtları için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Açılan stantta gençlerden yoğun ilgi olduğunu söyleyen AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanı İsmail Soydan, kurulan stantta vatandaşlara AK Parti hükümetleri tarafından bugüne kadar yapılan hizmetleri anlattı.

2023 seçimleri öncesi eski üye sayısını koruyarak yeni üyeler ile birlikte Partisinin ilçede daha da güçlendiğini belirtti.

Standı ziyaret eden vatandaşlara partisine göstermiş oldukları ilgiden dolayı teşekkür eden Başkan Soydan, "İnanıyorum ki bu büyük destekle birlikte Pazaryeri ilçemiz partimizin göz bebeği olmaya devam edecektir" dedi.