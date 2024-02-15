Bilecik Pazaryeri'nde AK Parti bayrağı Karabey'de

Bilecik’in Pazaryeri AK Parti İlçe Başkanlığı'nda 31 Mart 2024 yerel seçimleri öncesi bayrak değişimi yaşandı. AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanı Yaşar Karabey oldu.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - 31 Mart yerel seçimleri öncesi AK Parti Pazaryeri’nde bayrak değişimi yaşandı.

Pazaryeri İlçe Başkanı Mayir Küçük’ün görevinden istifası sonrası İlçe Başkanlığı'na partinin kurucu üyelerinden Yaşar Karabey, Genel Merkez Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir tarafından görevlendirildi.

AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanı olarak atanan Yaşar Karabey evli ve iki çocuk babası.