Bilecik BTP’de seçim öncesi istifa!

2024 yerel Seçimleri öncesi Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Bilecik Merkez İlçe Başkanı görevinden istifa ettiğini açıkladı.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bağımsız Türkiye Partisi’nin 2010 yılından beri Bilecik’te yapılanmasına öncülük eden ve 2018 yılından beri Bilecik Merkez İlçe Başkanlığını yürüten Mehmet Altın, görevinden istifa etti.

Altın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “2010 yılından buyana Bilecik bölgesinde başlamış olduğum siyasi çalışmalarıma 2018 itibari ile BTP Bilecik merkez ilçe başkanlığını yürütmekteyim. Bursa'daki işlerimin yoğunluğundan dolayı siyasi çalışmalarıma Bursa’nın İnegöl ilçesinde Bağımsız Türkiye Partisi ile çalışmalarıma devam edeceğim. Bu yüzden bugün itibari ile BTP Bilecik Merkez İlçe Başkanlığı görevimden ayrılmış bulunmaktayım Bilecik'teki siyasi çalışma arkadaşlarıma üstün başarılar dilerim. Yine birlik, bütünlük içinde gerekse bölge çalışmalarına katkı sağlamak için hazırım. Partimizin her kademesinde vereceği her göreve hazırım. Kamuoyuna saygı ile duyurulur” ifadelerini kullandı.