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Bilecik AK Parti’de deprem! Pazaryeri İlçe Başkanı ve yönetimi istifa etti!

SİYASET 21.10.2022, 16:28
Bilecik AK Parti’de deprem! Pazaryeri İlçe Başkanı ve yönetimi istifa etti!

Bilecik'te AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanı İsmail Soydan ve ilçe yönetimi üyeleri istifa ettiklerini açıkladı.Sedat CEYLAN / BİLECİK (İGFA) - Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde 4 yıldır AK Parti İlçe Başkanlığı'nı yürüten İsmail Soydan ve ilçe yönetimi bugün yaptığı açıklamayla görevlerinden istifa ettiler.

Basın mensuplarına konuyla ilgili bir açıklama yapan İsmail Soydan, görevinden 'gördüğüm lüzum üzere' ayrıldığını duyurdu.

Soydan açıklamasında, “AK Parti ilçe yönetimi olarak vatandaşlarımıza hizmet noktasında birlikte hareket ettiğimiz, omuz omuza verdiğimiz kıymetli çalışma arkadaşlarıma ve makamların asıl sahibi Aziz hemşerilerimize şimdiye kadar verdikleri destekleri için teşekkür ederim” ifadesinde bulundu.

2019 yılında beni bu göreve layık gören Başta Genel Başkan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Teşkilat Başkanımız Erkan Kandemir’e, o dönemin AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık’a ve birlikte yol yürüdüğüm her biri birbirinden kıymetli dava arkadaşlarına teşekkür eden Soydan, Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım ve yönetimi ile önceki dönemlerde ilçede görev yapan ilçe başkanlarına da teşekkür etti. 

İstifasının AK Parti’den ayrılık olmadığını belirten İsmail Soydan bu günden sonrada partimin, Ak davanın hizmetkarı olmaya devam edeceğini kaydetti. 

Soydan’ın istifası ardından AK Parti ilçe Yönetimi üyeleri de görevlerinden istifa ettiklerini açıkladı.

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