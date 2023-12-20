Bezbaş’tan BES Keşan Şubesi’ne ziyaret

CHP Keşan Belediye Başkan aday adayı Mustafa Bezbaş, Birleşik Emekliler Sendikası (BES) Keşan Şubesi’ni ziyaret etti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Ziyarette BES Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Burhanettin Özkaynak, BES Keşan Şube Başkanı Ferhat Edirneli ve yönetim kurulu üyeleri ile görüşen Bezbaş, aday olduğu ve belediye başkanı seçildiği takdirde emeklilerle ilgili yapacağı çalışmaları paylaşarak emeklilerden hem önseçimde hem de aday olduğu takdirde seçimde destek istedi.

Bezbaş’ın emeklilerle ilgili projelerini olumlu bulan sendika temsilcileri ve üyeleri emekliler olarak kendisine gerekli desteği vereceklerini dile getirdi.

Özkaynak ve Edirneli emeklileri unutmayarak ziyarete gelen Bezbaş’a teşekkür etti.