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Belediye Başkanı Rahmi Metin, yeniden görev başında.
Rize, 31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel seçimlerde Rize Belediye Başkanı seçilen Rahmi Metin'in mazbata töreni bugün Rize Adliyesi'nde gerçekleşti
SİYASET 03.04.2024, 15:50
Rize, 31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel seçimlerde Rize Belediye Başkanı seçilen Rahmi Metin'in mazbata töreni bugün Rize Adliyesi'nde gerçekleşti.RİZE (İGFA) - Törene, Belde Belediye Başkanları, Belediye Meclis Üyeleri ve İl Genel Meclis üyeleri katıldı.
Tören, Merkez Seçim Kurulu Başkanı İlknur Kiraz Güzel tarafından mazbata, Belediye Başkanı Rahmi Metin'e takdim edildi.
Mazbatasını alan Belediye Başkanı Rahmi Metin, basın mensuplarına yaptığı açıklamada Rizeli hemşehrilerine teşekkür etti. Önümüzdeki 5 yıl boyunca Rize'yi daha da güzelleştirmek ve kalkındırmak için çalışacaklarını sözlerine ekledi.
Tören Belde belediye başkanları ve İl Genel Meclis Üyelerinin mazbata larının takdimi ile sona erdirildi.
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