CHP Genel Başkanı Özgür Özel, beraberindeki heyetle birlikte, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile bir araya geldi. Karar, Pazartesi günü netleşecek.ANKARA (İGFA) - İki lider arasında beklenen görüşme gerçekleşti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile İYİ Parti Genel Merkezi’nde bir araya geldi.

Başkan Özel’e CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcıları Gökhan Zeybek, Gül Çiftçi ve Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın eşlik etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener ile ortak açıklama yapıyoruz https://t.co/vMiFDwY1la— Özgür Özel (@eczozgurozel) November 30, 2023

ÖZGÜR ÖZEL'DEN İLK AÇIKLAMA

Özel, görüşmenin ardından Akşener ve heyetine teşekkürlerini ileterek, "Yerel seçimlere kendi adaylarıyla girme irade beyanları kararları vardı. Biz bu karar saygı duyduğumuz belirterek somut bir öneriyle değil, yerel seçim biraz daha esnekliği, ikili iş birliklerini kapsar. Yerel seçime yönelik olarak iş birliği içinde olup olamayacağımızı, bu kararın genel idare kurulu tarafından gözden geçirilip geçirilmeyeceğini sorduk. Sayın genel başkanımızdan bir yanıt aldık. Ben sözü kendisine bırakıyorum." dedi.

AKŞENER'DEN AÇIKLAMA

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise, "Bizim 81 ilde seçime girme kararımız var. Bu öneriyi pazartesi günü Genel İdare Kurulu'nda görüşeceğiz." dedi.