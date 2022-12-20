BBP lideri Destici: HDP bir an önce kapatılmalı

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı ve Ankara Milletvekili Mustafa Destici, "HDP bir an önce kapatılmalı, bütçeden bu siyasi parti görünümlü terör örgütü şubesine pay verilmesinin önüne geçilmelidir" dedi. Destici, Hazine'den yapılacak seçim yardımındaki adaletsizliğe de dem vurdu.ANKARA (İGFA) - BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, terörün ve terör örgütü PKK'nın, her hamlede ülkenin aleyhine kullanılan bir piyon olarak varlığını devam ettirdiğini söyledi.

Terör örgütünün, yuvalandığı bölgelerde uyuşturucu ticareti ve insan kaçakçılığı başta olmak üzere sayısız suçun faili olduğunu dile getiren Destici, "Hiçbiri hukuki olmayan, bize göre anlamsız gerekçelerle; terör örgütünün talimatıyla ve yönlendirmesiyle organize edilen bir grubun TBMM'de bulunmasına, bir kısım belediyeleri yönetmesine, kamunun içine sızmasına daha ne kadar göz yumulacak ya da müsaade edilecek?" diye sordu.

Bu konuda Anayasa'nın ve yasaların uygulanmasını isteyen Destici, "Ortada bir takiye de yok yani yaptıklarını inkar eden bir grupla karşı karşıya değiliz. Terör örgütüyle bağlarını inkar etmek bir yana terör örgütünün en vahşi, hunharca yapılan, onlarca insanın hayatını kaybettiği eylemlerine dahi sahip çıkmaktan çekinmiyorlar ya da alenen kınamıyorlar. Bu durumun hiçbir gerekçesi olamaz." ifadesini kullandı.

"HDP İÇİN TEDBİR KONULMALI"

HDP'nin kapatılmasıyla ilgili davanın, Anayasa Mahkemesinde sürdüğünü hatırlatan Destici, HDP'nin kapatılmasını ve HDP'ye verilmesi öngörülen Hazine yardımına dava süreci tamamlanana kadar tedbir konulmasını talep etti.

SEÇİM YARDIMI ADALETSİZLİĞİNE DİKKATİ ÇEKTİ

Mustafa Destici, 2023'ün ilk günlerinde 5 siyasi partiye Hazine'den 4,5 milyar lira yardım yapılacağını anımsatarak, "Yüksek Seçim Kurulu tarafından seçime belki 30 partinin gireceği açıklanacak, ama seçim yardımını 5 parti alacak" diyerek adaletsizliğe dikkati çekti.

Destici, "Bazı vatandaşlarımız geçim sıkıntısı çekerken 5 siyasi partinin kasasına 4,5 milyar lira aktarılması hukuksuzluk, adaletsizlik, gayriahlakilik ve devletin Hazinesinin başka bir gerekçeyle hem de hukuk kılıfına uydurularak boşaltılması. Türkiye bu kadar zengin bir devlet mi? Bütçesi bu kadar geniş mi? Her konuda konuşan Sayın Kılıçdaroğlu ve Sayın Akşener, neden bu konuda tek kelam etmiyor? Bunun kaldırılmasını ve bu paranın Ocak ayında yatmamasını teklif ediyoruz" diye konuştu.