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BBP'den Bursa'da Cumhur İttifakı'na tam destek

SİYASET 20.02.2024, 17:39
BBP'den Bursa'da Cumhur İttifakı'na tam destek

Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Alfatlı, Bursa'da mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a destek olma kararı alındığını duyurdu.BURSA (İGFA) - Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Alfatlı, 31 Mart Yerel Yönetim seçimlerine ilişkin bir bildiri yayımladı.

Bildiride, Büyük Birlik Partisi'nin tüm büyükşehir belediye başkanlıklarında Cumhur ittifakının adaylarının desteklenmesi kararı aldığı hatılatılarak, Bursa'da mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın yeniden seçilmesi için tüm parti teşkilatları ile birlikte destek olma kararı alındığı belirtildi.

Ekrem Alfatlı açıklamasında, "Güzel Bursa’mızda  tüm İlçe belediye  başkanlıklarında ,Cumhur İttifakımızın Belediye Başkan adaylarının , seçimleri kazanması için, Büyük Birlik Partisi olarak  gereken hassasiyet ,fedakarlık ve gayrette  bulunacağız. Büyük Şehir Belediye Başkanlığı ve İlçe Belediyelerimizin tamamında, Cumhur ittifakına inanmış hemşehrilerimizin teveccühleri ile  ezici çoğunlukla seçimlerin kazanılacağına inanıyoruz." ifadelerine yer verdi.

Yıldırım, Nilüfer ve Gemlik ilçelerinde  Büyük Birlik Partisi adayları, AK Parti listelerinden seçimlere girdiği için, bu ilçelerde partii olarak  belediye başkanlığı ve belediye meclis üyesi adayları göstermeyeceklerini belirten Alfatlı, "Kalan 14 ilçenin 13 ünde  belediye meclis üyelerimiz  ile seçimlere kendi adımız ve amblemimiz, Mustafakemalpaşa ilçemizde de  belediye başkan adayımız ve belediye meclisi üyesi adaylarımız  ile  seçimlere giriyoruz.

Birlikten aldığımız güç ile 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde inşallah Birlik’teyiz, birlikte kazanacağız, birlikte yöneteceğiz." dedi.

Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Alfatlı şöyle devam etti:  "Gerek adaylarımız, gerekse parti teşkilatlarımız istekli, gayretli ve ümitli bir seçim süreci geçirmek ve seçimden büyüyerek çıkmak için motive olmuş durumdadır. Bu istikamette vatanı, milleti, namusu haysiyeti ve şerefi için en yüksek riskleri göze alan Büyük Birlik Partisi’nin âlî çıkarları ikinci sırada gelir. 2009 yerel seçim arefesinde dava arkadaşlarımızla birlikte şehit olan Ebedi Siyasi Liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu’nun siyasi vasiyetini tüm Türkiye kamuoyuna hatırlatmayı borç biliriz.

Şehidimizin , Son mitinginde “yaratılanı yaratandan ötürü sevin, bu seçimde size taş atana siz bir gül atın; sevgi tohumları atın” diyen Muhsin Başkanı’mızın  dil ve üslubunu bu seçimlerde iktidarından muhalefetine kadar tüm siyasi partilere hatırlatmayı borç biliriz. Ne diyordu cennet mekân Muhsin Başkan “seçimler kavga aracı olmasın. Sel gider kumu kalır. Bu seçimde gidecek ama siz akraba olarak komşu olarak kalacaksınız. Hiç bir zaman üslubunuz yüz yüze bakmayı engelleyecek şekilde olmamalıdır...” Seçimlerin Bursa’mıza, dava arkadaşlarımıza, ülkemize,gönül coğrafyamıza,Türk İslam alemine ve Cumhur İttifakımıza hayırlar getirmesini Yüce Rabbimden Niyaz ediyorum."

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