BBP'den Babacan'a 'Bilderberg' göndermesi... O günler geçti Ali Bey!

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Türk savunma sanayisinin insansız hava aracı üreticisi Baykar'a yönelik iddialara ilişkin, "Anlaşılıyor ki ABD, emperyalistler, PKK, Ermenistan ve Yunanistan'la birlikte, 'Bilderberg çocuğu' diyeceğim, Bilderberg toplantılarından sadece etkilenmekle kalmamış onların aynı zamanda esiri olmuş Ali Babacan da rahatsız. İstiyorlar ki Türkiye kendi uçağını, bombasını, İHA'sını, SİHA'sını üretmesin, emperyalistlere muhtaç kalsın" dedi.ANKARA (İGFA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Destici, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye ile Suriye'deki Esed Rejiminin anlaşması noktasında Rusya ve İran'ın telkinleri olduğunu ve bu konuda bazı adımların atıldığını bildiklerini söyledi.

Türkiye'nin iki hedefe kilitlenmiş durumda olduğunu dile getiren Destici, bunlardan birincisinin Suriye'nin kuzeyinde bir terör devleti kurulmaması, ikincisinin de sığınmacıların geri dönmesi olduğunu anlattı.

Türkiye'nin geçmişte sahada kazandıklarını masada koruyamadığını söyleyen Destici, "Geçmişte yaşanan tecrübeleri göz önünde bulundurmalıyız. ABD, Rusya, İran çıkmadan Türkiye şu anda kontrolü altında tuttuğu hiçbir noktadan çekilmemelidir." diye konuştu.

Önce Türkiye'nin çekilmesinin istendiğini belirten Destici, "ABD, Rusya ve İran çekilmeden Türkiye çekilirse ne orada terör devletinin kurulmasına engel olabiliriz ne de sığınmacıları geri gönderebiliriz." ifadesini kullandı.

Sığınmacıların Suriye'ye geri gönderilmesinin tek yolunun Esed rejimiyle anlaşmak olmadığını vurgulayan Destici, "Sığınmacıların Türkiye'den göndermenin en garanti yolu; uluslararası hukukun bize verdiği yetkiyi kullanarak, Türkiye'nin kendi güvenliğini, toplumsal barışını önceleyerek, bunları önce bizim hakimiyetimiz altındaki bölgelere göndermek, gerekirse deport etmek, oradan da Suriye'nin diğer bölgelerine geçişlerine imkan sağlamak olmalıdır." görüşünü paylaştı.

Savunma sanayisinde atılan adımlardan, ABD'nin, Batılı emperyalistlerin, PKK ve türevlerinin yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın da rahatsız olduğunu söyleyen Destici, "Sayın Babacan önce 'Anayasa'dan Türklük kavramı çıkarılsın', 'İkinci bir dile eğitim hakkı verilsin' dedi. Yakında 'özerklik' de diyecek, hiç şaşırmayız. Çünkü rotası çizilmiş, kurulmuş ve oraya doğru süratli bir şekilde gidiyor. Aynı Babacan'ın, TSK'ya 'kimyasal silah kullanma' iftirası atan PKK sempatizanı, HDP'li, terör sevicisi Fincancı'ya koşa koşa gitmesi zaten aynı çizgi ve nokta üzere yürüdüklerinin çok açık bir ifadesidir." sözlerini sarf etti.

"O GÜNLER GEÇTİ ALİ BEY!"

Türk savunma sanayisinin insansız hava aracı üreticisi Baykar'a yönelik iddialara ilişkin Destici, "Anlaşılıyor ki ABD, emperyalistler, PKK, Ermenistan ve Yunanistan'la birlikte, 'Bilderberg çocuğu' diyeceğim, Bilderberg toplantılarından sadece etkilenmekle kalmamış onların aynı zamanda esiri olmuş Ali Babacan da rahatsız. İstiyorlar ki Türkiye kendi uçağını, bombasını, İHA'sını, SİHA'sını üretmesin, emperyalistlere muhtaç kalsın. O günler geçti Ali Bey." diye konuştu.

Öte yandan Destici, EYT ile ilgili düzenlemenin, Şubat ayı içerisinde yasalaşarak yürürlüğe gireceğini ümit ettiğini dile getirdi.