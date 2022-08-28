BBP Bursa’da Deprem!

BBP Nilüfer İlçe Başkanı Mustafa Aydın Partisinde istifa etmesi deprem etkisi yaptı.BURSA (İGFA) - BBP Nilüfer İlçesi 8. Olağan Kongresini 27 Ağustos Cumartesi günü gerçekleştirecekti. Ancak Genel Merkezden henüz sebebi belli olmayan bir şekilde Nilüfer Seçim Kuruluna kongrenin iptali için yazı gönderildi. BBP Nilüfer İlçe Başkanı Mustafa Aydın, çarpıcı açıklamalar yaptı. BBP’li Aydın “bize herhangi bir uyarı veya yazı gelmeden seçim Kuruluna iptal yazısı göndermişler. Hiçte hoş olmayan bir durum, İlçe Yönetimine 30 ve 45 kişilik İl delegelesi listesi hazırladıklarını ancak 24 senelik kardeşlik hukukunu yerle bir ettiler. Aldığımız duyumlar, genel merkezden kongrenin iptal edilmesi için neredeyse bütün tüzüğün maddelerini seçim kuruluna seferber etmişler. Şaka gibi, sıradan bir ilçe kongresi yapılacak ama adamcıklar o kadar nefislerine yenik düşmüşler ki, 24 senelik arkadaşlarını bir kalemde silme ayarsızlığına düştüler” dedi.

BBP Nilüfer İlçe Başkanı Mustafa Aydın açıklamasını şöyle sürdürdü; "Yaklaşık 23 yıldır BBP’nin her kademesinde görev yaptım. Geçen bu yıllar boyunca Nilüferdeki arkadaşlarımla beraber vazifemizi büyük bir sadakatle yaptık. Hiçbir zaman makam mevki peşinde koşmadık. Kimseye vefasızlık etmedik. Aile ortamında siyaset yapmaya çalıştık. Çoğu zaman ailemizi ihmal ettik, her seçim zamanı, bugün bizi bir kalemde silen vefasızların posterlerini broşürlerini Nilüferin 64 Mahalle ve köylerinde dağıttık. Gece/ gündüz demeden, sıcak/ soğuk demeden gece yarılarına kadar direklerin tepelerine afişler astık. Ve bunları yaparken şu nerede bu nerde demedik çünkü biz inandığımız değerler adına yaptık.

Ne siyasi partiler nede başındakilerin bir kutsiyeti yoktur. Peki biz bu denli,13 senedir şehit edilen Muhsin başkana olan sadakatimiz nedir? Ona olan sevgimiz/hasretimiz niye son bulmuyor?

Ne demişti: “Yolumuz Allah ve Resul’ünün yoludur, ölçümüz Allah ve Resul’ünün ölçüsüdür” dediği için bu muhabbet devam ediyor, dedi.

BBP Nilüfer İlçe kongresini yapmakla, Muhsin başkanın emaneti olan partinin bayrağını dalgalandırmak, anısını taze tutmak ve onu şehit edenler/dahli olanlar/unutturmaya çalışan her kim varsa, onların burnunun dibinden ayrılmamak ve vazifesini yapmayan/yapamayan basiretsiz yöneticilere sürekli hatırlatmak için olduğunu ifade eden Aydın, Ve bu devran olduğu müddetçe öyle gözüküyor ki bu dava mahşere kalacak. Ancak yemin olsun ki biz bu görevde olalım olmayalım, bu hadisede dahli olanlara her seferinde katilliklerini dilimiz döndükçe yüzlerine vuracağız. Yani kimse bizden dilsiz şeytanlık beklemesin, kime dokunuyorsa dokunsun hep hakkı haykıracağız, ifadelerini kullandı. Devamında;

Muhsin Başkanın uğruna şehit edildiği dava bir vefa hareketidir. Bu göz ardı edilecek bir durum değildir. Bundan dolayı Nilüfer İlçe Kongresini yapmaya karar verdiğimizde, Sade bir üye olarak kenarda duran, ancak hiçbir zaman BBP yi ve Muhsin başkanı gönlünden silmemiş/ silememiş gece /gündüz demeden hizmet eden eski İl ve İlçe Başkanlarıma ve Yönetimde görev almış arkadaşlarıma vefa örneği göstermek adına Nilüfer Yönetimine ve İl Delegesi olarak davet etmiştim. Varolsunlar /sağolsunlar beni kırmadılar kabul ettiler, ancak bunu da hazmedemediler ve kongrenin iptal edilmesinin sebeplerinden birisi olduğunu düşünüyorum."

Bu işin müsebbibi Ekrem Alfatlı!

Ortalığın toz duman olduğu, hiçbir değerin değer bulmadığı keyfiyetin sıfıra düştüğü bir dönemlerden geçmekteyiz. BBP Bursa’da son zamanlarda dostluğa/arkadaşlığa/vefaya sığmayan işlere tanıklık ettik. Yola çıktıklarını yolda bulduklarına satan fırıldaklar gördük. Fetovari yöntemlerle, resmi vasfı olmayan ve hukuki olarak İl Başkanı olmayan, Haldun Filizliyi kullanarak arkadaşlarımıza kumpaslar şantajlar yapılarak arkadaşlarımızı istifaya zorladılar. Müslüman Müslümanın ayıbını örter, ama bunlar kurgularla ayıplar aramaya çalıştılar. Hiçbir kanuni dayanağı olmadan, yıllardır bu partiye hizmet eden kimi İlçe başkanlarımızı taciz ederek, kimini kandırarak görevden alma vefasızlığına şahit olduk. Osmangazi/Gürsu/Yıldırım/Gemlik ilçelerini gayri resmi ve gayri ahlaki bir şekilde feshettiler. İznik’te birkaç arkadaşıyla varını yoğunu harcayarak BBP ye hizmet eden ilçe başkanımızı istifa ettirmek için sürekli taciz ettiler. Bunlar yapılırken Tüzük neredeydi. Son kale olan ve Muhsin Başkanın uğruna şehit olduğu değerleri Nilüferde temsil eden Nilüfer İlçe kongresini ahlaksızca iptal edilmesi bardağı taşıran son damla oldu.

Bu aşamadan sonra , BBP fabrika ayarlarına dönünceye kadar, Sade üyeliğimiz haricinde BBP yönetimi ile hiçbir alakamız kalmamıştır. Kardeşlik hukukumuza halel getirenleri Allaha havale ediyoruz.