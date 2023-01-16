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BBP Bursa’da Başkan Filizli güven tazeledi
SİYASET 16.01.2023, 09:12
Büyük Birlik Partisi (BBP) Bursa İl Başkanlığı'nın 11. Olağan Genel Kurulu, Genel Başkan Mustafa Destici’nin katılımıyla Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapıldı.Pazaryeri GÜNDEM / BURSA (İGFA) - Seçime tek liste ile giren Büyük Birlik Partisi Bursa İl Başkanı Av. Haldun Filizli yeniden İl Başkanı oldu.
Kongreye, Genel Başkan Mustafa Destici, Genel Başkan Yardımcıları Ahmet Yelis ve Ekrem Alfatlı, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, MHP Bilecik Pazaryeri ilçe Başkanı Haluk Filizli, parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile partililer katıldı.
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