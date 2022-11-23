Bazı televizyon kanalları DEVA'nın reklamını reddetti!

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) sosyal medya hesabından, partinin tanıtım filminin bazı medya kuruluşları tarafından yayınlamayı reddettiği bilgisini paylaştı.ANKARA (İGFA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partilerinin tanıtım filmi yayınlamayı reddeden kuruluşları sosyal medya hesabından sıraladı:

"TRT kanalları, Demirören Medya, Doğuş Medya, Turkuaz Medya, Acun Medya, Piri Medya, Mepa Medya, Beyaz Medya, Türk Medya. Yani Kanal D, Star, ATV, CNN Türk, NTV, A Haber, Kanal 7 ve TV 8 gibi kanallar".

Paralı tanıtım filmlerinin yayınlanmasını reddeden kuruluşlarını sıralayan Genel Başkanı Ali Babacan, "Korkmayın. Türkiye kazanınca siz de kazanacaksınız. Yayınlayın reklam filmimizi. Ayrımcılık yapmayın. Biz yapmıyoruz, siz de yapmayın” ifadelerine yer verdi.