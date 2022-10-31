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Baykal'ın kızı Aslı Baykal CHP'den istifa etti
SİYASET 31.10.2022, 16:55
CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Prof. Dr. Aslı Baykal, sosyal medya hesabından CHP'den istifa ettiğini duyurdu.ANKARA (İGFA) - Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın Ankara'da ikamet eden kızı Aslı Baykal, CHP'den istifa etti.
Baykal, sosyal medya hesabından 'Siyasi parti üyeliğiniz sonlandırılmıştır' yazılı mesajı paylaştı.
Hatırlanacağı gibi daha önceleri yeni parti kuracağı iddiaları ortaya atılan Aslı Baykal iddiaları sosyal medya hesabından yalanlamıştı.
https://twitter.com/asliibaykal/status/1587014947325739011
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