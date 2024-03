Başkanlar Kurulu’na konuk olan Bilgin 5 yılı değerlendirdi

Sivas Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Hilmi Bilgin, Sivas Başkanlar Kurulu 59. İstişare Toplantısı'na katılarak şehrimizdeki sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile bir araya geldi.SİVAS (İGFA) - Sivas Ticaret ve Sanayi Odası tarafından organize edilen Başkanlar Kurulu Toplantısı’nın açılış konuşmasını gerçekleştiren Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Osman Yıldırım, “Sayın Cumhurbaşkanımızın ziyaretinde biliyorsunuz, Sivas’ımızın ortak olan bir talebi var. Diğer Organize Sanayi Bölgelerinin de cazibe merkezi teşvikleri kapsamına alınması konusunda bu konuda bireysel desteklerinizi de biliyorum. Kurumsal desteğiniz de biliyorum. Özellikle oda başkanımızın Cumhurbaşkanımız ile görüşmesi konusunda desteklerinizden dolayı teşekkür ediyoruz. Seçimden sonra Sivas'ın diğer Organize Sanayi Bölgelerini de cazibe merkezi destekleri kapsamına aldıracağımıza inanıyorum.” dedi.

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Zeki Özdemir ise “Kamuyla siyasilerimiz ile Belediye ile sivil toplum kuruluşlarımızla uyum içerisinde bu şekilde çalışmak, şahsım adına ifade edeyim ki çok memnuniyet duyuyorum. Çünkü bizi sonuç odaklı bir çalışmaya sevk ediyor, ben de bir kez daha emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” diyerek Başkanlar Kurulu’nun şehre dair yapılmasını istediği projeler hakkında bilgi verdi.

Ardından konuşan Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, “5 yıllık Belediye Başkanlığımız döneminde katılımcılıktan, şeffaf olmaktan ve hesap verebilmekten asla gocunmadık. Çünkü biz kamu bütçesi kullanıyoruz. Beytü'l-mal bize emanet ediliyor. Bu sebeple kamu yatırımlarında önceliği ve verimliliği gözeterek hizmet etmemiz gerekiyor. Kaynak belli, ihtiyaçlar çok. Kaynakları doğru yönetebilmek, doğru kullanabilmek, hepsinden önemlisi de önceliği doğru belirleyebilmek adına bugün içerisinde bulunduğumuz bu tip toplantılar cidden şehir için çok önemli. Belediye Başkanı içinde, siyasetçiler içinde, kamu adına iş yapanlar içinde, aslında ücretsiz, katkı sağlayan, riski azaltan, fiili bir danışmanlık görevi, dolayısıyla hem biz burada katılımcılığı sağlıyoruz. Hem hesap verilebilirliği hem de şeffaflığı ortaya koyuyoruz.” diye konuştu.

Başkan Bilgin, “5 yıllık yönetim anlayışımızda şehrin her olayında olması gereken bir belediye anlayışı ortaya koyduk. Yasal olarak 5393 sayılı yasaya tabiyiz. Yaptığımız işlemleri o yasaya uygun olarak yapmamız gerekiyor. Çeşitli denetimlere tabiyiz ama çözüm odaklı, hayır demeden önce nasıl yapabiliriz anlayışını ortaya koyarak şehrin bir noktada bir sorunu varsa, organize sanayide sorun olabilir, bir yatırımcının da sorun olabilir. Şehirdeki herhangi bir mahallenin eğitim alanındaki bir sorunu beklentisi de olabilir. Sağlığa erişim nokta bir sorun varsa bu da olabilir. Biz bu anlayışta şehrin her yerine ulaşan, belediyeyi vücuttaki kılcal damarlar gibi görerek her noktada, her yerde, her alanda olmamız gerekir. Bu noktada başta ilgili kamu idareleri ile sivil toplum örgütleri ile istişareli bir şekilde bu sorunu çözmemiz gereken bir anlayışa sahip olarak Belediye Başkanlığı yaptık. Bundan da hiç gocunmadık, hiç yanılmadık, şehrin herhangi bir projesinde şehri ilgilendiren bir projeyi ilgilileri ile kamuoyu ile paylaşarak yaptığımız zaman doğru bir proje ortaya koyduk ve o projenin tartışılmasını engelledik. Örnek olarak söyleyeyim Eski Orduevi yerine 4 Eylül Meydan düzenlemesi yaptık. Meydan düzenlemesini yaparken şehrin her kesimi ile görüştük. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 4 Eylül Kongresi’nde 108 gün Sivas’ta kalması nedeniyle 108 Gün Meydanı olarak bir anıt düzenledik. Bu konuda en çok emek vermiş, kitap yazmış, bu konuda ihtisaslaşmış Necip Hocamızla istişare ettik. Sonuçta bir devletin kuruluşuna ev sahipliği yapmışız. Devleti kuran bir şehiriz bunun adına da bir meydan yapıyoruz. Bu Hilmi Bilgin'in dediği olsun, Ahmet'in dediği olsun, Osman Yıldırım'ın dediği olsun şeklinde değil. Olması gereken ne ise bunu işin erbabıyla gocunmadan istişare edelim, doğrusunu bulalım ve yapalım dedik. Bu anlayış doğrultusunda da doğru hizmetler ortaya çıktı.” dedi.

Başkan Bilgin, “22 yıl bu millet bize destek verdiyse, millete ve şehre hizmet etme yetkisi verdiyse, biz işimizi daha titiz, daha çok çalışarak, daha iyi düşünerek doğru planlama ve doğru bir strateji ile sadece bir sonraki seçimi, bugünü değil, Sivas’ın yarınını 10 yıl, 50 yıl, 100 yıl sonrasını, ülkenin geleceğini planlayarak bir çalışma yapma sorumluluğunu veriyor. Biz bu titizlikle çalışıyoruz. Bunun için de elimizi taşın altına koymaktan kaçınmadık. Yani elimizde değil. Gerekirse vücudumuzu taşın altına koyarak şehrin kronikleşmiş sorunlarını çözme noktasında irade koyduk. Şuna inanıyoruz yönetici olarak burada herkes yönetici, eleştirilmekten korkan yönetici asla yol yürüyemez. Çünkü her iradenin, her kararın bir riski vardır. Her verdiğiniz karar bir risktir ama bu riski doğru planlar, doğru bir strateji belirler, artısını eksisini iyi düşünerek, önünüzü görerek yola çıkarsanız bu riski taşırsınız. Biz de risk almaktan asla ve asla gocunmadık. İrade ortaya koymaktan gocunmadık. Doğruyu söylemekten eleştirilme pahasına da olsa geri durmadık.” ifadelerini kullandı.

Başkanlar Kurulu’nun taleplerine de değinen Başkan Bilgin, “Başkanımız bize ev ödevi sundu. Grup Başkanımız Sivas Milletvekili Abdullah Bey ile birlikte inşallah hem yerelde, hem de genelde biraz buradaki taleplerin bir kısmı belediye ile ilgili, bir kısmı merkezi hükümetle ilgili ama bizim yönetim anlayışımızda uygun talepler. Çünkü biz bu şehrin Belediye Başkanı olarak bu şehrin her sorununu çözmekle kendimizi mükellef olarak görüyoruz. Yüksek hızlı tren istasyonunun çevresi bu çok önemli konu… İstasyon çevresine donatı alanlarından yaya trafiği ve otoparklarla ilgili en son geçen hafta pazar günü yeni TCDD Genel Müdürümüz de geldi. Bununla ilgili görüştük. PTT’nin bulunduğu yerin yıkımını gerçekleştireceğiz inşallah. Boşluk alanı da yüksek hızlı trene hizmet edecek bir yaşam alanı oluşturacak şekilde TCDD Genel Müdürümüz ile de mutabık kaldık. Abdullah Başkanımıza da söyledik. Seçimden sonra bu sorunu hızlı bir şekilde çözeceğiz. Lojmanların ivedi olarak restorasyonunun yapılması, biz orayı yüksek hızlı trenle gelen hemşerilerimizin veya gideceklerin bir yaşam alanı, sanat sokağı, farklı etkinliklerin yapılabildiği, ticaretle canlandırılacak bir bölge olması noktasında projemiz hazır. Bütçesi de hazır, hızlı bir şekilde orada bir yaşam alanı oluşturmayı planlıyoruz. Kuzey Çevre Yolu, hükümetimizin gündemine girdi. Bizzat Cumhurbaşkanımız tarafından Kent Meydanı’nda deklare edildi. İnşallah bundan sonra takip etmesi bize düşüyor. Nisan ayından itibaren bu imar revizyonunu geçirip yapılması gereken talebi de yerine getireceğiz. Kentsel dönüşüm sürecinde kolaylaştırma, 5 yıl önce göreve geldiğimizde bu şehrin en önemli sorunu Eski Sanayi ne olacak sorusuydu. Bugün hiç kimsenin gündeminde değil. Bu iyi bir şey, bizim doğru iş yaptığımız ortaya çıkıyor. Çünkü şehir şunu gördü, eski sanayi sorununu çözdük. Yeşil alanların ve spor alanlarının artırılması, yeşil Sivas vizyonuyla çıktığımız yolda bunları önemsiyoruz. Gerek şehir merkezinde, gerekse farklı alanlarda hem mesire alanları hem de bu mesire alanlarında spor yapabilecek alanların oluşturulması noktasında büyük gayretimiz var. Yeşil Sivas noktasında sadece yeni bölge parkı, millet bahçesi değil, mevcut bulvarların ve caddelerin ağaçlandırmasını da önemsiyoruz. Numune Hastanesi ve 27 Haziran Parkı'na yapılacak Millet Bahçesi’ni bakanlıktan destek alarak biz yapalım dedik, bitirdik. İsmini de 100. Yıl Millet Bahçesi koyduk. Cumhuriyetin 100'üncü yılına armağan olsun. Kızılırmak projesinde de 2 milyon metrekarelik alanın şu anda mülkiyeti, imar uygulaması ile birlikte Belediye’ye geçti. Proje uygulama safhasına geldi. İnşallah bu dönem etap etap harekete geçirerek, gerekirse yap-işlet modelinde ortaya koyarak projeyi açıkladığımız zaman kamuoyu ile paylaşacağız.” şeklinde konuştu.