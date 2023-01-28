Başkan Zolan’dan MHP'ye ziyaret

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan bir süre önce MHP Denizli İl Başkanlığı görevine atanan Mehmet Ali Yılmaz’a iade-i ziyarette bulundu.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, bir süre önce MHP Denizli İl Başkanlığı görevine atanan Mehmet Ali Yılmaz ve yönetimine iade-i ziyarette bulundu. Başkan Zolan ziyarette yaptığı açıklamada, Yılmaz ve yönetimine yeni görevlerinde başarılar dileyerek, “Allah’ım ülkemize şehrimize hep birlikte güzel hizmetler yapmayı nasip etsin. Şahsınızda, tüm yönetim kurulu üyelerinize de başarılar diliyorum. Yeni göreviniz Milliyetçi Hareket Partimize, Cumhur İttifakımıza ve ülkemize hayırlı mübarek olsun” ifadelerini kullandı. MHP Denizli İl Başkanı Yılmaz ise, ziyaret için teşekkür ederek, hep birlikte “Cumhur İttifakı Türkiye’dir” şiarıyla çalışmaya devam edeceklerini belirterek, “Denizli’de bugüne kadar sağladığınız tüm hizmetler için, yerel yönetim algı ve anlayışınız için partim adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.