Başkan Zolan’dan AK Parti kuruluş yıldönümü mesajı

AK Parti’nin 21. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Başkan Osman Zolan, "AK Parti kuruluşundan bu yana hizmet ve eser siyasetinin Türkiye’deki adı, dünyada ise Türkiye’nin stratejik ve başat ülkelerinden biri konumuna gelmesine imkan sağlayan siyasal hareketin adıdır" dedi.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, AK Parti'nin 21. kuruluş yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımlayarak, 14 Ağustos 2001 tarihinin, Türk siyasi ve demokrasi tarihinde unutulmayacak özel günlerden biri olduğunu söyledi. AK Parti’nin Türkiye’de bugüne dek yaptığı eser ve hizmetlerle tarihe altın harflerle adını kazıdığına dikkati çeken Başkan Osman Zolan, "14 Ağustos 2001’de Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde ‘kimsesizlerin kimsesi’ şiarıyla yola çıkan AK Parti kuruluşundan bu yana hizmet ve eser siyasetinin Türkiye’deki adı, dünyada ise Türkiye’nin stratejik ve başat ülkelerinden biri konumuna gelmesine imkan sağlayan siyasal hareketin adıdır" ifadelerini kullandı.

AK Parti’nin Türkiye’nin vizyonunu bambaşka bir seviyeye çıkararak hizmet destanları yazdığını belirten Başkan Zolan, şunları kaydetti: "Bir olduk, 21 olduk sloganıyla aziz milletimize hizmet etmeye devam ediyoruz. AK Parti şehrimizde ve ülkemizde altyapıdan ulaşıma, eğitimden kültür ve sanata, tarımdan spora birçok alanda sayısız eser kazandırmıştır. Bu yüce milletin gönlünde her zaman özel bir yeri olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile tüm yol arkadaşlarına şahsım ve ülkem adına minnet ve şükranlarımı sunuyor, 21. kuruluş yıl dönümünün ülkemiz ve milletimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Nice yıllara hep birlikte ulaşmayı yüce Mevla’dan niyaz ediyorum."