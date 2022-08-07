Başkan Zolan, Büyükşehir’in hizmet destanlarını anlattı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki’nin katıldığı toplantıda Büyükşehir Belediyesinin Denizli’de hayata geçirdiği hizmet destanlarını anlatan Başkan Zolan, “Vermiş olduğumuz tüm sözleri yerine getirmek için gece gündüz çalışıyoruz” dedi.DENİZLİ (İGFA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki bir dizi program ve ziyaret için geldiği Denizli’de, Büyükşehir Belediyesi Hizmetleri Sunum Toplantısı’na katıldı. Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen toplantıda, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki’nin yanı sıra AK Parti Milletvekili Cahit Özkan ve Nilgün Ök ile AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, ilçe belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ve davetliler hazır bulundu. Denizli Büyükşehir Belediyesinin tanıtım filmiyle başlayan programda Başkan Osman Zolan, kentte hayata geçirdikleri yatırımların yer aldığı bir sunum yaptı. Denizli’nin 2004 yılında AK Parti belediyeciliği ile tanıştığını belirten Başkan Zolan, “Sayın Bakanımız Nihat Zeybekci ile başlayan süreçte bu hizmet destanına sizlerin desteği ile bizler devam ediyoruz” dedi. 2004 yılından bu yana Denizli’yi üreten insanlara yaraşır bir şehir haline getirmeye devam ettiklerini anlatan Başkan Zolan, “Geçmişte Denizli, alt yapı anlamında perişan bir durumdaydı. İçme suyunun yüzde 65’i kayıp kaçak olarak toprağa karışıyordu. Kanalizasyonlar açıktan akıyor ve çocuklarımız pis suların içerisinde oynuyordu. Yapmış olduğumuz altyapı yatırımları ile birçok sorunu çözdük” dedi.

Denizli yeşil alan miktarında Avrupa standartlarının üzerinde

Denizli’de döşedikleri yağmur suyu, kanalizasyon ve içme suyu hatlarının toplam uzunluğunun 7 bin 200 kilometreye dayandığını ifade eden Başkan Zolan, “Bu rakamla buradan Çin Seddi’ni geçen bir uzunluk elde ediyoruz. Vatandaşlarımızın bizlere güveni ile büyük bir alt yapı hamlesi gerçekleştirdik” diye konuştu. Denizli’de 2004 yılından önce çok az sayıda park olduğuna işaret eden Başkan Zolan, bugün kentte bin 200 park bulunduğunu, insanların evinden çıktığında 250- 300 metre gittiklerinde mutlaka bir park ile karşılaşacaklarını kaydetti. Denizli’de kişi başı yeşil alan miktarını Avrupa standartlarının üzerine çıkardıklarını belirten Başkan Zolan, “Şehrimizin havası temiz değildi ve Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Denizli’ye doğal gaz geldi. Bugün şehir merkezinde yüzde 99 oranında doğal gaz kullanımını sağladık” dedi.

“Kültürün, sanatın, bilimin kalbi burada atacak”

2004’den önce Denizli’de gençlerin, çocukların spor yapacak alanları bulunmadığını kaydeden Başkan Zolan, şunları söyledi: “Çok şükür bugün halı sahalarımız, sentetik futbol sahalarımız, Geleneksel Spor Oyunları Kompleksimiz, 4’ü ilçemizde toplam 8 kapalı yüzme havuzumuz ve adını sayamayacağım birçok spor tesisimiz var. Yüzme başta olmak üzere 20’nin üzerinde branşta ücretsiz spor kursu veriyoruz. Spor alanında olduğu gibi kültür alanında da çok büyük hizmetler yaptık. İçerisinde bulunduğumuz kongre ve kültür merkezini inşa ettik. Kültürün, sanatın, bilimin kalbi burada atacak.” İklim Eylem Planı’nı gerçekleştirerek uygulamaya başladıklarını anlatan Başkan Zolan, “Bizim amacımız insanlarımızın sağlıklı ortamda yaşamalarını sağlamaktır. Büyükşehir olduğumuzda ‘Denizli merkezde ne varsa tüm köylerimizde, beldelerimizde o olacak’ demiştik. Bugün onu yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

“Ulaşım anlamında da ciddi yatırımlar yaptık”

Denizli genelinde 2000 km soğuk asfalt, 700 km’nin üzerinde sıcak asfalt ve 10 milyon metrekareye yakın da kilit parke taşı döşeyerek insanları tozdan çamurdan kurtardıklarını belirten Başkan Zolan, “Vermiş olduğumuz tüm sözleri yerine getirmek için gece gündüz çalışıyoruz. Çok şükür, ilçelerimize gittiğimizde vatandaşlarımız büyükşehir olmanın mutluluğunu belirtiyorlar. Tarımsal anlamda da desteklerimiz sürüyor. Biz kırsal kalkınmada, insanlarımıza ezberlenmişin ötesinde yeni yollar, yeni alternatifler sunmak adına çalışmalarımızı yapıyoruz” diye konuştu. Çevre yolundan köprülü kavşaklara, üst geçitlerden kavşak düzenleme çalışmalarına, ulaşım anlamında da çok ciddi yatırımlar yaptıklarını belirten Başkan Zolan, “Denizli’deki 17 köprülü kavşağı bizzat Büyükşehir Belediyemizin bütçesinden gerçekleştirdik. Yerli ve milli Trafik Yönetim Sistemimiz ile şehrin trafik yönetim sistemini oluşturduk” diyerek, vatandaşların hayatını kolaylaştıran akıllı şehir uygulamalarından da bahsetti. Denizli’nin 19 ilçesi, 616 mahallesinde hayata geçirdikleri hizmetleri tek tek anlatmasının ardından salondan büyük alkış alan Başkan Zolan’ın sunumunun ardından program basına kapalı olarak devam etti.