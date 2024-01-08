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Başkan Yüce Sakarya Meclisi'nden seslendi: İlk günkü aşkla buradayız

SİYASET 08.01.2024, 17:02
Başkan Yüce Sakarya Meclisi'nden seslendi: İlk günkü aşkla buradayız

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 2024 yılının ilk meclisi Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nı gerçekleştirdi. Merkez binadaki meclis salonunda Sakarya’yı ilgilendiren 69 gündem maddesi oylandı.SAKARYA (İGFA) - 2024 yılının ilk meclis toplantısında hayata geçirilen 200’e yakın projeyi anlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, söz değil icraat üreten olmaya çalıştıklarını vurguladı.

Toplantıya Başkan Yüce’nin yanı sıra Büyükşehir bürokratları, ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri, komisyon başkanları ve gazeteciler katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Yüce, göreve geldikleri günden itibaren hayata geçirdikleri 200’e yakın projeyi anlatırken, “Yolumuz, vizyonumuz, misyonumuz hizmettir” vurgusu yaptı. 5 yılda her yaştan vatandaşla hemhal olup, herkesin sorunlarına deva olmaya çalıştıklarını ifade eden Yüce, şehri kalkındırırken gönülleri de ihmal etmediklerini kaydetti. Yorulmadan, yıpranmadan ilk günkü aşkla çalışmaya devam edeceklerini söyleyen Yüce, başarının birlik ve beraberlikten doğduğunu söyledi.  

Geleceğin tarımla geleceğinin altını çizen Yüce, Sakarya’nın mümbit topraklarını kullanmak ve değere dönüştürmek için gerekeni yaptıklarını belirterek, “Her geçen gün, tarımsal alanlarda daha fazla verim elde edebilmek, çiftçilerimize daha iyi destek olabilmek için elimizden geleni yapıyoruz.Biliyorsunuz ki tarım en eski kalkınma biçimidir. Günümüzde de sağlıklı ve GDO’suz ürün konusunda ciddi bir hassasiyet var. Tarımı hiçbir zaman es geçmedik. Unutmayalım ki toprak bir veli nimettir. Bizim sahip olduğumuz mümbit toprakları kullanmak, bereketinde fayda sağlamak bizler için bir görevdir” ifadelerini kullandı.

Yüce, görev süresi boyunca “gönüller yapmak” için de büyük bir hassasiyet gösterdiklerini belirterek şöyle dedi: “Her yaştan hemşerimize destek oluyor, dertlerini dinliyor, devaları olmaya çalışıyoruz. Gördüğünüz gibi şehrimizi kalkındırırken gönülleri de ihmal etmiyoruz. Zaten aslolan bu değil midir? Gönülden gönüle köprü kurmak. Bizler belediye başkanlarımızla, teşkilatlarımızla, hemşerilerimizle birlik beraberlik içerisinde şehrimizi geliştirdik, geliştirmeye ve üretmeye de devam edeceğiz. Sadece konuşmak insanı çalışmaktan daha çok yıpratır.  Bizler yıpranmadan, yorulmadan ilk günkü aşkla buradayız, işimizin başındayız”

75 GÜNDEM MADDESİ KARARA BAĞLANDI

1 maddeden 40. maddeye kadar İmar ve Bayındırlık komisyonundan geldiği şekilde kabulü oy çokluğu ile sağlandı. 41 maddeden 45 dahil Plan ve Bütçe komisyonundan geldiği şekilde kabulü oy birliği ile sağlandı. 46. maddeden 62. maddeye kadar olan 17 madde İmar ve Bayındırlık komisyonuna havale edildi. 63, 67, 68 ve 70. Maddeler oy birliğiyle kabul edilirken, 64 ve 65’nci maddeler Plan ve Bütçe komisyonuna havale edildi.66. madde geri çekilirken, 71, 72, 73, 74 ve 75’nci maddeler İmar ve Bayındırlık komisyonuna havale edildi. Denetim komisyonu üyeliğine ise Cemil Kocacık, Recep Yarıcı, İsmet Yavuzyiğit, Uğur Kılıçoğlu ve Erbay Kayatürk seçildi.

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