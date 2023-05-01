Başkan Yüce'den 'doğru adımlarla yola devam' mesajı

Sakarya'da Karakamış ve Karadere mahallerini ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, vatandaşlarla görüşmelerinde ‘doğru adımlarla yola devam’ vurgusunda bulunarak, Sakaryalıların 14 Mayıs’ta tercihini doğrudan yana yapacağına inancının tam olduğunu söyledi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Karakamış ve Karadere mahallelerini ziyaret etti.

Mahalle sakinleriyle görüşen, talep ve önerilerini dinleyen Başkan Ekrem Yüce’ye Karakamış Mahalle Muhtarı Mesut Arslan ile Karadere Mahalle Muhtarı Ferruh Akıncık eşlik etti. Yüce, ‘doğru adımlarla yola devam’ vurgusu ile vatandaşların 14 Mayıs’ta desteklerinin çok önemli olduğunun altını çizdi.

Başkan Yüce, Sakarya’nın her bir noktasına hizmet için gayretle çalıştıklarını ifade ederek, Türkiye Yüzyılı’nın Sakarya’sını inşa etmek için seferber olduklarını söyledi.

Başkan Yüce, “Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde eser ve hizmet siyasetimiz 21 yıldır devam ediyor. Şehirlerimizi imar ve ihya ediyor, savunma sanayi, dış politika, enerji başta olmak üzere tüm alanlarda ülke olarak çok önemli atılımlar gerçekleştiriyoruz. Kazanımlarımızın devamı ve istikrar ile Türkiye Yüzyılı ülkemizin yeni bir şahlanış dönemi olacak, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın güçlü liderliğiyle ülkemiz hedeflerine ulaşacaktır. İnanıyorum ki Karadereli ve Karakamışlı kardeşlerim, hemşerilerim 14 Mayıs’ta tercihini doğrudan yana yapacaktır” diye konuştu.