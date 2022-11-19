Başkan Yılmaz; “Türkiye İYİ Olacak”

İYİ Parti Malatya İl Başkanlığı tarafından, il genelindeki üye kayıtları artarak devam ediyor.MALATYA (İGFA) - İYİ Parti Malatya İl Başkanı Hakan Yılmaz, İYİ Parti Malatya İl Başkanlığı olarak üye kayıtlarına devam ettiklerini ifade etti.

Üye kayıtlarının artarak devam ettiğini ve kayıtlara yoğun bir talep olduğunu söyleyen Başkan Yılmaz; “Üye kayıtlarımız yoğun bir şekilde devam ediyor, biz bu yoğunluktan ve ilgiden çok mutluyuz. Vatandaşlarımızın her geçen gün artan desteği ve üye sayısı artışı ile şu anda Türkiye’nin birinci partisiyiz. Aramıza yeni katılan üyelerimize hoş geldiniz diyorum.Türkiye ‘İyi’ olacak” diye konuştu.

İYİ Parti Malatya İl Başkanı Hakan Yılmaz, parti üye çalışmalarının hızla devam edeceğini vurguladı.