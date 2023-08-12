Başkan Yılmaz: “Gölbaşı'nı CHP belediyeciliği ile buluşturacağız”

Cumhuriyet Halk Partisi Gölbaşı İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz, yerel gündemle ilgili merak edilen soruları yanıtladı. Gölbaşı için birçok plan ve projesi olduğunu belirten Mehmet Yılmaz hemşehrilerine peş peşe müjdelerini sıraladı.ANKARA (İGFA) - Gösterdiği özverili çalışması ile her kesimin takdirini toplayan Gölbaşı İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz, Meral gündemle ilgili değerlendirmelerde bulunarak merak edilen soruları yanıtladı. Siyasetin altını da üstünü de çok iyi bildiğini belirten Başkan Yılmaz Gölbaşı'nın sosyal, siyasal, turizm ve kültürel açıdan tamamen değişeceğini ifade ederek şunları söyledi: 2009'dan beri Gölbaşı'nda siyasetle uğraşıyorum. 5 dönem yöneticilik, 2 dönem de ilçe başkanlığı yaptım şu anda da ilçe başkanlığı görevini sürdürüyorum. Bildiğiniz üzere yerel seçimler yaklaşıyor ve ben de belediye başkan adayıyım. Bizim birçok hedefimiz var. Fakat en yegane görevimiz Gölbaşı ilçesini CHP belediyeciliği ile buluşturmak.

"ESNAF, GENÇLER VE ÖĞRENCİLER MAĞDUR"

Gölbaşı'nda birçok eksik var özellikle Gölbaşı 6 Şubat depreminden sonra çok göç aldı. 16 bin üniversite öğrencimiz var, fiyatları çok yüksek en düşük fiyat 12.000 liradan başlıyor. Bu süreçte Gölbaşı'nın uygun yerleri mutlaka imara açılmalı. 54 mahalleden oluşuyoruz. Yollar berbat durumda. Büyükşehir elinden geleni yapıyor ama ihaleyi Gölbaşı belediyesi alınca malum şirketler ancak bu kadar ilgilenebiliyor. Sokak hayvanları çok fazla. Bu vatandaş için tehdit oluşturuyor. Hayvanlarımız için daha da fazla barınak yapılması gerek. Vatandaşımızın bizden çok beklentisi var. Esnaf mağdur, öğrencilerimiz mağdur. Öğrencilerimiz resmen okul yurt ya da ev ikilisi ile hayatlarını idame ettirmeye çalışıyorlar. Haliyle sosyal aktivite bulamıyorlar. Kültürel ve sosyal anlamda öğrencilerimizi daha da refaha kaldırmak için projelerimiz var. Keza sadece öğrenci değil ilçemizde yaşayan gençlerimiz için de planlarımız projelerimiz var. Kütüphanemiz var saat beşte kapanıyor. 5'ten sonra öğrenciler ders çalışamıyor. Gençler işsiz, daha da destek vermeliyiz, önlerini açmalıyız. Böylece esnafımız da kalkınmış olacak, gençlerimiz mutlu olacak.

"ABB İLE HER ZORLUĞUN ÜSTESİNDEN GELDİK"

Büyükşehir belediyesiyle birlikte işbirliği içerisindeyiz. Halkımızın refahı için birlikte çalışıyor, koordineli bir şekilde hareket ediyoruz. Örnek verecek olursak köylerden gelen " futbol turnuvası yapılsın" talebi vardı. Bizler Büyükşehir ve Gölbaşı Belediye Meclis üyelerimizle birlikte bu işe gönül verdik ve artık köylerimizde de mahallelerimizde de futbol turnuvası yapılıyor. Bizler her zaman halkımızın yanındaydık. Pandemi sürecinde de çok zorlu bir süreç geçirdik fakat Ankara Büyükşehir Belediyesi ile birlikte bu zorluğun üstesinden de geldik. İhtiyaç sahiplerine 2 öğün yemeklerini götürdük, her zaman vatandaşlarımızla irtibat halinde olduk, kimin neye ihtiyacı varsa ekmek, şu, ilaç vb. onları karşılamak için elimizden geleni yaptık. 54 köyümüz var, 6 iç mahallemiz var. Vatandaşımız genellikle geçimini çiftçilikle sağlıyor. Fakat son zamlar çiftçilerimizin de esnafımızın da belini büktü. Çiftçiye gerçekten destek yok. Bizim amacımız çiftçimizi kalkındırmak. Çünkü çiftçiler hakettiği değeri görmüyor.

"KADINLAR İÇİN DE BİRÇOK PROJEMİZ VAR"

Keza Gölbaşı turizm açısından değerlendirebilecek bir ilçe. Bir mağaramız var onun da açılışı yapılacak. Onun haricinde burada bilinen iki tane göl var. Gölbaşı ve Eymir. Eymir Gölü'ne eskiden girilebiliyormuş. Eymir Gölünü şu an sadece mangal ya da piknik amaçlı kullanabiliyoruz. Bu bizim için acı bir geçiş. Yağlıpınar ve Taşpınar göletimiz var. Bu gölleri vatandaşlarımız bilmiyor çünkü çehresi güzelleştirilmiyor, kullanıma açılmıyor. Kadınlar için ayrı bir lokal planımız var. Halk eğitim merkezlerimizi daha geniş çaplı kullanımı açmayı planlıyoruz. Kadınlarımızın el emeği göz nuru birçok ürünü stantlarda halka sunulabilir.

"HER KESİMİ KUCAKLAYACAĞIZ"



Vatandaşlarımıza buradan seslenmek istiyorum. Yıllardır Gölbaşı'nda yaşıyorum. Eğitimimi de burada tamamladım, siyasetin altyapısını da üst yapısını da çok iyi biliyorum. Sosyal demokrat belediyecilik anlayışını topluma tanıtacağız. Yaklaşan yerel seçimler için çok çalışacak ve ilçemizi CHP belediyeciliğine kavuşturacağız. Kimseyi dışlamadan, ayrıştırmadan, mağdur etmeden tüm Gölbaşılı vatandaşlarımızı kucaklayacak, dertlerini derman olacak, şeffaf, adil, cesaretli, liyakatli yöneticilerimizle Gölbaşı'nı örnek bir belediye haline getireceğiz" dedi.