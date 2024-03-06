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Başkan Yalçın’a Çerkeslerden büyük ilgi

SİYASET 06.03.2024, 10:20
Başkan Yalçın’a Çerkeslerden büyük ilgi

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Talas’ta ikamet eden Çerkeslerle bir araya geldi. Coşku içerisinde geçen buluşmada Çerkesler, Başkan Yalçın’a büyük destek verdi.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Gezegen Sosyal Tesislerde gerçekleşen programa AK Parti Talas İlçe Başkanı Mustafa Kiraz ve MHP Talas İlçe Başkanı Kayhan Saraç’ın yanı sıra teşkilat mensupları, Talas’ta yaşayan çerkesler ve kanaat önderleri katıldı.

“ÇERKES TOPLUMU NEZİH BİR TOPLUM, SİZLERLE OLMAK BENİ MUTLU EDİYOR”

Programda salondakilere hitap eden Başkan Yalçın, “Siz bizi kucakladınız, bir tek davetimize bu kadar insanın gönül gücüyle gelmesi bizi mutlu etti. Allah sizden razı olsun.  Biz sizden razıyız. Nezaket, iyilikseverlik bu topluma mahsus, ben hiç sizlerden aykırılık görmedim. Talas’ta Çerkes nüfusu oldukça fazla, bu da beni hakikaten mutlu ediyor.” dedi.

Daha sonra yaptıkları hizmet ve yatırımlar hakkında bilgiler veren Başkan Yalçın, her türlü olumsuz ortama rağmen çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini belirterek, “Depremdi, koronaydı birçok badire atlattık. Ama buna rağmen çok şükür durmadan çalıştık. Talas özelinde hakikaten birçok iş yaptık. Türkiye Yüzyılı için çalışıyoruz, bunu da en çok gençler yapacak. Şimdi geleceğimiz teminat altında olsun, yeni Alper Gezeravcı’lar olsun diye okullar inşa ediyoruz. Kütüphaneler yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Bunların yanında millet bahçesi yapıyoruz, Zincidere’ye 100. Yıl mesire alanı yaptık. Biz sizin desteklerinizi talep ediyoruz. Allah hepinizden razı olsun. “dedi.

KÜLTÜR EVİ İÇİN DESTEK SÖZÜ

Çerkeslerle çok iyi ilişkiler içerisinde olduklarına dikkat çeken Başkan Yalçın, yapılacak bir kültür evi için de destek sözü verdi.

“BAŞKAN YALÇIN HER ZAMAN YANIMIZDA OLDU”

Daha sonra kürsüye gelen Uzun Yayla Kültür ve Dayanışma Dernek Başkanı İlyas Çetin, Başkan Mustafa Yalçın’ın her zaman kendilerine destek verdiğini ifade ederek şunları söyledi: “Başkan Yalçın Bey’e bizi davet ettikleri için teşekkürlerimi sunuyorum. Başkanımızın özellikle pandemi döneminde verdiği desteklerden dolayı bir kez daha teşekkür ediyoruz. Sayın Başkanım, bizler sizi seviyoruz, yolunuz açık olsun.”

“BAŞKAN YALÇIN’I TAKDİR EDİYORUZ YOLU AÇIK OLSUN”

Çetin’in ardından konuşan Birleşik Kafkas Derneği Başkanı Cemil Görücü de “Adige toplumu olarak burada bir araya gelmemiz, birliğimiz, beraberliğimiz ve yöneticiler ile uyumumuzu göstermektedir. Kıymetli Mustafa Yalçın Başkanımız güzel işlerinizden dolayı sizi takdir ediyoruz. Yolunuz açık olsun. “ifadeleriyle Başkan Yalçın’a teşekkür etti.

“YÜZÜ HER DAİM TOPLUMUMUZA DÖNÜK”

Son olarak kürsüye gelen Kayseri Kafkas Dernekleri Birlik Platformu adına konuşma yapan Sedat Sürücü ise Başkan Yalçın’ın verdiği desteklerden dolayı teşekkür ederek “Gerek devlet adamlığıyla gerekse belediye başkanlığı döneminde yüzü her daim toplumumuza dönük olan ve desteklerini esirgemeyen Başkan Mustafa Yalçın’a desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Ayrıca bugüne kadar bu şehre yapmış olduğunuz hizmetleriniz için teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Başkan Yalçın’a dernek temsilcileri tarafından çeşitli hediyeler verildi.

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