Son Dakika

Başkan Yalçın, Mersinlilerle buluştu

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Talas’ta yaşayan Mersinlilerle bir araya geldi. Kendilerinin dernek kurma taleplerine olumlu yaklaşan Başkan Yalçın, “Mesajı aldım. Sizin dernek kurmanız için gereken desteği sağlayacağız.” dedi.Mehmet UZEL / KAYSERİ

SİYASET 12.03.2024, 14:03
Başkan Yalçın, Mersinlilerle buluştu

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Talas’ta yaşayan Mersinlilerle bir araya geldi. Kendilerinin dernek kurma taleplerine olumlu yaklaşan Başkan Yalçın, “Mesajı aldım. Sizin dernek kurmanız için gereken desteği sağlayacağız.” dedi.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Bir düğün salonunda düzenlenen geceye Başkan Yalçın’ın yanı sıra AK Parti Talas İlçe Başkanı Mustafa Kiraz, kadın ve gençlik kolları, MHP’nin temsilcileri ile meclis üyeleri katıldı.

Salona alkışlarla giren Başkan Yalçın’a yoğun sevgi gösterilerinde bulunuldu.

Programın açılış konuşmasını yapan emekli öğretmen Zeynep Arslan, şehirde yaşayan Mersinlilerin büyük bir topluluk olduğunu ve dernek kurma yolunla ilerlediklerini belirterek, “Başkanımız bize büyük destek veriyor. Kendisinin desteğiyle Talas’ta derneğimizin açılmasının çok güzel olacağını düşünüyorum.” diye konuştu.

BAŞKAN YALÇIN’A FAHRİ HEMŞEHRİ

Mersinliler Platformu Başkanı Önder Topaktaş da, kendileriyle bir buluşma gerçekleştiren Başkan Yalçın’a teşekkür ederken, “Kayseri’de yaşayan Mersinliler olarak bu gece büyük mutluluk duyuyoruz. Mersin’in sıcakkanlılığını ve misafirperverliğini burada hissetmek bizleri memnun ediyor. Bizlerin bir araya gelmesine vesile olan sayın başkanımız kabul ederlerse fahri hemşehrimiz olarak görmek istiyoruz.” şeklinde konuştu.

“MERSİN VE CİVARININ ÇOK DEĞERİ VAR”

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ise heyecanlandığını ifade ederek, “Yıllar öncesinden Mersinliler buluşmasını sevgili kardeşim Rifat Yörük ile başlatmıştık. Geçenlerde de Mersin’den gelen şair ve yazarlarla bir araya gelerek yine bir Mersin nefesi almıştık. Mersin denilince Mut’a geçip Karacaoğlan’ı gözümüzün önüne getirmemek mümkün değil. Mersin ve civarının çok fazla değeri var. Türkiye’nin her tarafı önemli ama Çukurova, Mersin tarafı bizim ilişkilerimiz açısından çok önemli.” ifadelerini kullandı.

“DOĞDUMUZ VE DOYDUĞUMUZ YERDE MUTLU OLMAK”

“Doğduğumuz ve doyduğumuz yerde birbirimize mutluluk aşılayarak mutlu olmanın yoluna bakmak lazım” diyen Başkan Yalçın şöyle konuştu: “En büyük mutluluklarımızın biri de Müslüman, Türk ve bu topraklarda dünyaya gelmiş olmakla beraber cumhuriyetin 100. Yılına da şahitlik etmek ayrı bir mutluluk. Canıyla kanıyla bu toprakları bize armağan eden başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere şehit ve gazilerimize rahmet olsun.”

MERSİNLİLERE DERNEK VE ŞENLİK SÖZÜ

Mersinlilerin dernek kurma mesajını aldığını ifade eden Başkan Yalçın şunları söyledi: “Mersinlilerin dernek kurmasından ben de çok mutlu olacağım. Bu konuda üzerimize ne düşüyorsa sizin yanınızdayız. Bunun sözünü veriyorum. Ayrıca yazın açık hava konseri ve şenliği de düzenleyelim.”

Başkan Yalçın, “Çok şükür 5 yıldan beri koşturduk. Neler yaptığımızı anlatmaya gerek yok. Çünkü siz Zincidere Mesire Alanını, Mevlana Meydan Parkı, 7/24 Kütüphane gibi birçok hizmetimizi bizzat yaşadınız. 100 Ağartan Proje diye çıktığımız yolda 210’un üzerinde hizmet ve yatırım yaptık.” diyerek sözlerini tamamladı.

Konuşmaların ardından Başkan Yalçın’a Mersin’in meşhur Silifke yoğurdu, lokumu, portakal ve Erdemli limonundan oluşan yöresel ürünler sepeti hediye edildi.

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 29 78
2. Fenerbahçe 29 76
3. Trabzonspor 29 49
4. Beşiktaş 29 46
5. Kasımpasa 29 43
6. Başakşehir 29 42
7. Rizespor 29 39
8. Antalyaspor 29 38
9. Sivasspor 29 38
10. A.Demirspor 29 36
11. Samsunspor 29 36
12. Alanyaspor 29 36
13. Kayserispor 29 36
14. Konyaspor 29 32
15. Gaziantep FK 29 31
16. Ankaragücü 29 30
17. Hatayspor 29 30
18. Karagümrük 29 29
19. Pendikspor 29 26
20. İstanbulspor 29 13
Takımlar O P
1. Eyüpspor 26 61
2. Göztepe 26 55
3. Kocaelispor 26 45
4. Sakaryaspor 26 44
5. Bodrumspor 26 43
6. Ahlatçı Çorum FK 26 42
7. Boluspor 26 42
8. Bandırmaspor 26 41
9. Gençlerbirliği 26 37
10. Erzurumspor 26 34
11. Manisa FK 26 31
12. Keçiörengücü 26 31
13. Ümraniye 26 30
14. Tuzlaspor 26 27
15. Adanaspor 26 27
16. Şanlıurfaspor 26 24
17. Altay 26 15
18. Giresunspor 26 7
Takımlar O P
1. Arsenal 28 64
2. Liverpool 28 64
3. M.City 28 63
4. Aston Villa 28 55
5. Tottenham 27 53
6. M. United 28 47
7. West Ham United 28 43
8. Brighton 28 42
9. Wolves 28 41
10. Newcastle 28 40
11. Chelsea 27 39
12. Fulham 28 35
13. Bournemouth 27 32
14. Crystal Palace 28 29
15. Brentford 28 26
16. Everton 28 25
17. Nottingham Forest 28 24
18. Luton Town 27 21
19. Burnley 28 14
20. Sheffield United 28 14
Takımlar O P
1. Real Madrid 28 69
2. Girona 28 62
3. Barcelona 28 61
4. Atletico Madrid 28 55
5. Athletic Bilbao 28 53
6. Real Sociedad 28 43
7. Real Betis 28 42
8. Valencia 27 40
9. Las Palmas 28 37
10. Osasuna 28 36
11. Villarreal 28 35
12. Getafe 28 35
13. Deportivo Alaves 28 32
14. Sevilla 28 28
15. Mallorca 28 27
16. Rayo Vallecano 28 26
17. Celta Vigo 28 24
18. Cadiz 28 22
19. Granada 27 14
20. Almeria 28 10