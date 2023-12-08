Başkan Tokat Fethiye’de ziyaretlerde bulundu

Milas Belediye Başkanı, Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Aday Adayı Muhammet Tokat, Fethiye’de sivil toplum örgütleri ve meslek odalarına ziyaretlerde bulundu. Belediye Başkanı Alim Karaca’yı da ziyaret eden Tokat, ziyaretlerinde ilgiyle karşılandı.MUĞLA (İGFA) - Milas Belediye Başkanı, Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Aday Adayı Muhammet Tokat, 7 Aralık Perşembe günü gerçekleştirdiği Fethiye programına Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ve CHP Fethiye İlçe Örgütü’nü ziyaretle başladı.

Daha sonra Fethiye İlçe BaşkanıMustafa Koyuncu ile birlikte Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Çıralı, İMEAK Deniz Ticaret Odası Fethiye Şube Başkanı İlkay Tugay, Fethiye Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Soydemir, Fethiyespor Başkanı Esat Bakırcı, Fethiye Esnaf Kefalet ve Kredi Kooperatifi Başkanı İsmail Başoğlu, Fethiye Ziraat Odası Başkanı Kenan Karayiğit ve Fethiye Otelcileri Birliği Başkanı Bülent Uysal ile bir araya gelen Tokat, sivil toplum örgütleri ve meslek odalarının çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Tokat, yaptığı ziyaretlerde Cumhuriyetin 100. Yılına özel üretilen rozetleri hediye etti.

Ziyaret ettiği kurumlarda ilgi ile karşılanan Tokat, “Muğla için aşkla çıktığımız bu yolda bugünkü rotamız Fethiye’ydi. Size söz veriyoruz. Fethiye için aşkla çalışacağız, Muğla’mız için aşkla çalışacağız. Sivil toplum örgütleri ve meslek odalarımızın kıymetli başkanlarına gösterdikleri misafirperverlikiçin teşekkür ediyorum.” dedi.