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Başkan Taştan: "Yozgat'ta İYİ Parti rüzgarı esecek"

SİYASET 26.01.2024, 13:55
Başkan Taştan: "Yozgat'ta İYİ Parti rüzgarı esecek"

İYİ Parti Yozgat İl Başkanı Mustafa Görkem Taştan, parti olarak Yozgat’ın tüm sorunlarına hakim olduklarını ifade ederek, “Yozgat’ta genel seçimde aldığımız sonuçtan daha iyi bir sonuç alarak yine partimizin gücünü Yozgat’ta ispat etmeye çalışıyoruz. Bizim buradaki en büyük hedefimiz Yozgat’ın sosyal yaşantısının daha da gelişmesini sağlayabilmek, gençlerimizin bu noktada beklentilerini karşılayabilmek, çalışan insanlarımızın her alanda beklentilerini karşılayabilecek bir sosyal yapıya sahip olabilmektir” dedi.YOZGAT (İGFA) - İYİ Parti Yozgat İl Başkanı Mustafa Görkem Taştan, yerel seçimlere yönelik değerlendirmelerde bulundu. Seçim çalışmalarını anlatan Taştan, teşkilat olarak Yozgat merkez ve ilçelerde çalışmaya devam ettiklerini söyledi.
İYİ Parti’nin Yozgat’ta çok iyi durumda olduğunu ifade eden Başkan Taştan, “Yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Heyecanlıyız tatlı bir heyecan var. Yozgat’ta genel seçimde aldığımız sonuçtan daha iyi bir sonuç alarak yine partimizin gücünü Yozgat’ta ispat etmeye çalışıyoruz. Bizim buradaki en büyük hedefimiz Yozgat’ın sosyal yaşantısının daha gelişmesini sağlayabilmek, gençlerimizin bu noktada beklentilerini karşılayabilmek, çalışan insanlarımızın her alanda beklentilerini karşılayabilecek bir sosyal yapıya sahip olabilmektir. Bunun için projelerimiz var, proje üretmeye devam ediyoruz. Biz İYİ Parti olarak sosyal belediyecilik anlayışına sahibiz. Bunun için ihtiyaç sahibi insanlarımıza her zaman dokunduk bundan sonrada dokunmaya devam edeceğiz. Bizim Yozgat’ta iki tane belediyemiz var. Bu iki belediye herkese örnek olmuş durumda. Yozgat’ın en zengin üç belediyesinin ikisi şu anda İYİ Parti’dedir.” dedi.

YAŞANILABİLİR BİR YOZGAT OLUŞTURACAĞIZ Diğer partilerin Yozgat’ta adayını açıkladığını İYİ Parti olarak bir hafta içerisinde adayı açıklayacaklarını söyleyen Taştan, “Yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Her kesimin istediği bir Yozgat’ı oluşturmak için çalışmalarımıza başladık. Bunlar için gerekli kaynakları nasıl bulabileceğimizi, nasıl elde edeceğimizi araştırıyoruz. Çalışmalarımızın sonuna geldik. İnşallah bir hafta içerisinde adayımızı açıklayarak adayımızla birlikte yoğun bir çalışma içerisine gireceğiz. Yozgat’ın eksiklerine son derece hakimiz. Yozgat’ın halkının da ne istediğini biliyoruz. Bizim yapacağımı işleri teşkilat üyelerimiz halkımıza aktarıyorlar. Sosyal medyayı aktif olarak kullanıyoruz. “ ifadelerini kullandı. YOZGAT’IN SORUNLARI İYİ BİLİYORUZ Yozgat’ın sorunlarına en iyi çözüm yolu bulacak partinin seçimi kazanacağını aktaran Başkan Taştan, “Yozgat’a gelen doktorları, mühendisleri, yatırımcıları ve aktif öğrencileri arttırabilmemiz için Yozgat’ın sosyal yaşantısını geliştirmeye ihtiyacımız var. Bunlarla alakalı projeler üretiyoruz. Kadınları maddi anlamda destekleyecek, istihdam sağlayacak projeler üretiyoruz.” şeklinde konuştu.

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