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Başkan Taban: “Yarınları inşa etmek için çalışıyoruz”

SİYASET 21.02.2024, 11:33
Başkan Taban: “Yarınları inşa etmek için çalışıyoruz”

31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde yeniden AK Partinin Başkan Adayı olan Belediye Başkanı Alper Taban, İnegöl için en iyisini yapmaya devam edeceklerini ifade ederek; “Sizlere yapamayacağımız sözleri vermiyoruz. Seçimi kazanmak için değil, şehrimizin yarınlarını inşa etmek için çalışıyoruz” dedi.

BURSA (İGFA) - Seçim sürecinde bir yandan şehrin hizmet seferberliğini sürdürürken bir yandan da gece gündüz demeden köy köy, mahalle mahalle, sokak sokak gezerek vatandaşlarla bir araya gelen Belediye Başkanı Alper Taban, yeni döneme ilişkin hedefleri ve planlarını anlatıyor. Bu kapsamda Salı akşamı önce Akıncılar Kırsal Mahallesini ziyaret eden Başkan Taban, daha sonra Akhisar Mahallesinde Akhisar Spor Kulübünü ziyaret etti.

İNEGÖL’Ü GELECEĞE HAZIRLIYORUZ

Ziyaretlerde İnegöl’de bugüne kadar yaptıklarını anlatırken aynı zamanda bundan sonraki hedeflerini de vatandaşla paylaşarak istişare eden Başkan Taban, “İnegöl nüfus açısından her yıl istikrarlı bir şekilde büyümeye devam ediyor. Belediye hizmetlerini bu manada aksatmadan, büyüme hızının önünde sürdürmek zorundayız. 10 yıllık projeksiyonda baktığımızda, 2035 yılına gelindiğinde nüfus ve araç sayısı ciddi oranda artacaktır. Yerelde eksiklerimizi giderebilirsek inşallah daha sorunsuz bir gelecek bizi bekliyor olacak. Planlamalarımızı gelecek 10, 20, 50 yıllık vizyonlarla yapmaya gayret ediyoruz. İnegöl’ün bugününe hizmet ederken, aynı zamanda şehri geleceğe hazırlıyoruz” dedi.

YAPAMAYACAĞIMIZ SÖZLERİ VERMİYORUZ

İnegöl Belediyesi olarak hizmet üretirken aynı zamanda Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bakanlıklar nezdinde yapılacak çalışmaların ve desteklerin de vatandaşa ulaşması adına koordinasyon görevi sağladıklarını hatırlatan Başkan Taban, “Yaptıklarımız kadar yapamadıklarımız da vardır. Ama denemediğimiz yoktur. Planlarımız dahilinde İnegöl için en iyisi neyse onu yapmaya gayret ettik. Kasıt ve art niyet olmadan, ayrım yapmadan el birliğiyle elimizden geleni yaptık ve yine yapacağız. Ortak aklı kullanarak İnegöl’ü birlikte yönetmeye devam edeceğiz. Biz de bu şehirle ilgili hayaller kuruyoruz. Ancak realiteyi de unutmadan, plan ve projelerimizi gerçeklikten şaşmadan yapıyoruz. Sizlere yapamayacağımız sözleri vermiyoruz. Seçimi kazanmak için değil, şehrimizin yarınlarını inşa etmek için çalışıyoruz. Sürdürülebilir planlar üzerinden beyanlarımızı hazırlıyoruz. Çok şükür bu düsturla hareket ederek bugüne kadar mahcup olmadan, bizleri bu göreve layık görenlere ve oy vererek emaneti bize teslim edenlere de mahcubiyet yaşatmadan geldik. Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçiminde bizlere destek verdiğiniz için size teşekkür ederiz. Şimdi İnegöl için 31 Mart’ta sizlerden yeniden destek bekliyoruz” diye konuştu.

Akhisar Spor Kulübü ziyareti sırasında da sporcularla ayrıca ilgilenen Başkan Taban, futbolculardan galibiyetten çok sportif ahlakı ön planda tutmalarını rica etti. Taban, daha sonra kulüp yöneticilerinin istek ve taleplerini dinledikten sonra ilçede spora yönelik hayata geçirilen ve geçirilmesi planlanan projeleri paylaşarak istişarelerde bulundu.

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