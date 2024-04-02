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Başkan Taban: “Seçim sonuçları şehrimize ve ülkemize hayırlı olsun”

31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, “Önümüzde güzel bir 5 yılımız var Hizmet seferberliğimizi sürdüreceğiz” dedi

SİYASET 02.04.2024, 15:11
Başkan Taban: “Seçim sonuçları şehrimize ve ülkemize hayırlı olsun”

31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, “Önümüzde güzel bir 5 yılımız var. Hizmet seferberliğimizi sürdüreceğiz” dedi.

BURSA (İGFA) - 2024 Mahalli İdareler seçimlerinin tamamlanmasının ardından, Cumhur İttifakı Adayı olarak seçimleri kazanan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban sonuçlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“HİZMET SEFERBERLİĞİMİZİ AKSATMADAN SÜRDÜRECEĞİZ”

Mahallelerde muhtarlık seçimlerinden başlayarak İnegöl’de, Bursa’da ve tüm Türkiye’de alınan sonuçların hayırlar getirmesini dileyen Başkan Taban, seçimler neticesinde İnegöl’de de Belediye Başkanlığı, meclis üyeliği ve muhtarlıklarda yeni kadroların oluştuğunu söyledi. Vatandaşın teveccühü ile göreve gelen herkesi tebrik ettiğini ifade eden Taban, “Seçimler, demokrasinin temelidir. AK Parti olarak bugüne kadar sandıktan çıkan her sonucu kabul ettik, milletimizin kararlarına demokrasinin gereği olarak saygı duyduk. Bugün de her şartta ve koşulda, sandığın gücüne ve iradesine inancımız tamdır. Bizler AK Parti ve Cumhur İttifakı kadroları olarak 31 Mart 2024 mahalli idareler seçimlerinde vatandaşlarımızın bizlere verdiği mesajı aldık. Şimdi önümüzde güzel bir 5 yılımız var. Bu 5 yılı en iyi şekilde değerlendirerek eksiklerimizi gidereceğiz, hizmet seferberliğimizi aksatmadan sürdüreceğiz” dedi.

“YAPTIKLARIMIZI VE YAPACAKLARIMIZI VATANDAŞIMIZA ANLATTIK”

Seçim sürecinde kapı kapı gezerek her vatandaşa ulaşmaya gayret ettiklerini ifade eden Taban, “Cumhur İttifakı olarak dört bir koldan kırsalı, merkezi, STK’ları, gençleri, yaşlıları, esnafları, iş insanlarını, velhasıl tüm İnegöl’ü ziyaret ederek yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı anlattık. Gittiğimiz her yerde çok şükür büyük bir teveccühle karşılaştık. Bizleri bağrına basan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. İnegöl Belediye Başkanlığını kazanarak seçimden birinci parti olarak çıktık” şeklinde konuştu.

CUMHUR İTTİFAKI %43,33 İLE İPİ GÖĞÜSLEDİ

Seçim sonuçlarına ilişkin rakamları da paylaşan Başkan Taban, açıklamalarını şöyle sürdürdü: “31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçim Sonuçlarına göre İnegöl’ümüzde 212 bin 381 seçmenden 166 bin 255’i oy kullanmak için sandık başına gitti. Kullanılan oyların da 157 bin 869’u geçerli sayıldı. Geçersiz oy sayısı ise 8 bin 386 olarak açıklandı. İlçe halkımız toplam 671 sandıkta oy kullandı. Bugün itibariyle sandıkların tamamı açıldı. Çıkan sonuca göre; Cumhur İttifakı olarak 68 bin 406 oy alarak %43,33 oranla seçimi kazanmış bulunuyoruz.”

İNEGÖL BELEDİYE MECLİSİNDE KOLTUK SAYILARI DEĞİŞTİ

“Seçimler neticesinde İnegöl Belediye Meclisimiz de çok partili bir yapıyla yeniden oluştu. 2019 seçimleriyle kıyasladığımızda Belediye Meclisinde değişiklikler oldu. Pazar günü alınan sonuçlara göre yeni dönem Meclis Üyesi dağılımı değişmiş oldu. İnegöl Belediye Meclisimiz, nüfusa göre 37 Meclis Üyesiyle temsil ediliyor. Yeni dönemde meclisimiz 5 partiden oluşacak. Cumhur İttifakı 28 Meclis Üyesi (21 AK Parti / 7 MHP), Saadet Partisi 4 Meclis Üyesi, Cumhuriyet Halk Partisi 3 Meclis Üyesi ve Yeniden Refah Partisi 2 Meclis Üyesi olmak üzere meclis dağılımı gerçekleşmiş oldu.”

BÜYÜKŞEHİR MECLİSİNE 7 ÜYE GÖNDERİLECEK

Başkan Taban, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisinde de İnegöl’ün Cumhur İttifakının 7 Meclis Üyesi ile temsil edileceğini hatırlattı. Taban, kendisinin de Büyükşehir Meclisi doğal üyesi olduğunu kaydetti.

HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUM

“Geride kalan dönem boyunca ve seçim sathi mailinde her zaman desteklerini yakından hissettiğim başta AK Parti Genel Başkanvekilimiz ve Bursa Milletvekilimiz Efkan Ala, Sanayi ve Teknoloji Eski Bakanımız, Bursa Milletvekilimiz Mustafa Varank, AK Parti İl Başkanımız Davut Gürkan, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş, Ayhan Salman başta olmak üzere tüm Milletvekillerimiz, AK Parti İnegöl İlçe Başkanımız Mustafa Durmuş, Cumhur İttifakı ortağımız MHP İnegöl İlçe Başkanımız Uğur Bayram ve tüm teşkilatı, AK Parti İnegöl İlçe Yönetimimiz, Gençlik Kollarımız, Kadın Kollarımız ve Meclis Üyelerimiz ile bu davaya gönül vermiş herkese teşekkür ediyorum.”

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