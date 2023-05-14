Başkan Taban: Çıkacak her sonuca saygılıyız

Bursa'da İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, 14 Mayıs seçimleri kapsamında oyunu Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde ailesi ile birlikte kullandı. Başkan Taban, “İnşallah İnegöl’ümüz için, Bursa’mız için, ülkemiz için, milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum” dedi.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, 13. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimlerinde, oyunu Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesindeki 1258 numaralı sandıkta kullandı.

Eşi Birnur Taban ve çocuklarıyla birlikte 12.30’da sandık başına gelen Başkan Taban’a, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş ve parti yöneticileri de eşlik etti. Okul bahçesinde vatandaşlarla selamlaştıktan sonra 1258 No’lu sandığa gelen Taban, burada sandık görevlilerine başarılar diledikten sonra eşi ve oğluyla birlikte oyunu kullandı.

Taban, oy kullanma işlemi sonrası basın mensuplarına bir açıklama da yaparak, çıkacak her sonuca saygılı olduklarını belirterek, "Herkesin de saygı göstermesini bekliyoruz. Sandık görevlilerimiz de sandıkların başında. Bu süreçte inşallah sağlıkla ve güzellikle bu seçimi bitirmiş olalım temennisinde bulunuyorum. İnşallah İnegöl’ümüz için, Bursa’mız için, ülkemiz için, milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.