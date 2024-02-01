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Başkan Sengel alkışlarla karşılandı

SİYASET 01.02.2024, 13:00
Başkan Sengel alkışlarla karşılandı

Efes Selçuk Belediyesi emekçileri Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel’i alkışlarla karşıladı.İZMİR (İGFA) - Adaylık dosyasını Cumhuriyet Halk Partisi Efes Selçuk İlçe Başkanlığına veren, adı önce İzmir Büyükşehir Belediyesi için sonra Konak Belediyesi için geçen ancak Konak için belediye başkan adaylığını kabul etmeyen Filiz Başkan; “Efes Selçuk’tan Asla Vazgeçmem” kararıyla ve partisinin MYK ile PM onayıyla CHP Efes Selçuk Belediye Başkan adayı olarak belirlendi. 

Belediye Hizmet Binası önünde emekçiler tarafından alkışlarla karşılanan Filiz Başkan, duygu yüklü konuşma yaparak; “Bugün daha iyi anladım ki, Neden Efes Selçuk’tan vazgeçmediğimin kanıtısınız. Çok teşekkür ederim” dedi. 

BU EMEK SİZİNDİR

Belediye çalışanları tarafından çiçeklerle karşılanan Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel, yaptığı konuşmada; “Beş yıldır zor bir dönemden geçiyoruz. Bu zor dönemden geçerken sizin ilmek ilmek yaptığınız tüm çalışmalarınız, bütün emekleriniz ilk defa Efes Selçuk’tan bir ismin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı olarak düşünülmesini sağladı. Bu emek sizindir. Efes Selçuk’un aslında ne kadar güçlü olduğunu sizler bizlerin yaptığı işlerin de ne kadar kıymetli olduğunu aslında sizler kanıtladınız. Yürekten hepinizi alkışlıyorum ve teşekkür ediyorum” dedi.

Ekonomik krizin alım gücünü düşürmesine dikkat çeken Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel; “Her ne kadar asgari ücret yükselse de temel olarak yaşama ilişkin her şeyin fiyatı artınca doğal olarak askeri ücretin hiçbir faydası dokunmuyor. O yüzden sizin emeklerinizin karşılığını verebilmek gerçekten çok ama çok zor. Bunun maddi bir karşılığı olamaz. Belki gönül bağıyla bir karşılığı olur en fazlasıyla ancak şunun gururunu yaşıyorum; “Bu beş yıl boyunca Allah’a şükürler olsun ne ödenmeyen maaş ne de ödenmeyen ikramiye var. O yüzden kendimi hem gururlu hem de şanslı hissediyorum. Ancak bu iş biraz öngörü işi, bu iş biraz hırs işi, bu iş biraz çalışan emekçileri sevme işi. O yüzden severek ve bir arada arkadaşça çalışmanın sonucudur bunlar” diye konuştu.

EFES SELÇUK’TAN BİR SESLENİŞ OLSUN

Üç ay sonra emekçilerin mevcut olan maaşlarının vergi dilimine gireceğini ve maaşlarda bir azalma söz konusu olacağını hatırlatan Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel; “Ben ilk başında söylediğim sözü her seferinde söylerim. Efes Selçuk’tan bir sesleniş olsun. Emekçinin maaşından vergi alınmasını doğru bulmuyoruz. Vergi alınması nedeniyle, hükümetin bu politikası nedeniyle cebinize giren para her seferinde azalıyor. Bu doğru bir şey değil. Çünkü pandemide herkes evinde karantinadayken sokaklarda o çöpü toplayan çalışan aynı zamanda bir sel olduğu zamanda dışarıya çıkıp da selden halkı kurtarmaya çalışan ve her türlü emeği sarf eden emekçinin maaşına kocaman hükümet göz dikmez. Bu net. Madem öyle bir hükümet olmayabiliriz. Ama hükümet gibi koca yüreğimiz var. Ayağımın tozuyla geldiğim bugünde hemen yukarı çıkıyorum çalışma arkadaşlarımın maaşlarını o vergiye ezdirmemek için çaba sarf ediyorum bunun da sözünü şimdiden vereyim” diye konuştu.

NE ÇALIŞANLARIMIZDAN NE DE EFES SELÇUK’TAN ASLA VAZGEÇMEM!

Belediye emekçilerinin hakkını her zaman göz önünde bulundurduklarına dikkat çeken Başkan Ceritoğlu Sengel; “Biz kocaman bir aileyiz. O büyük ailede hepimizin derdi alın terinin karşılığı. İşte bunun için zaten vazgeçmiyoruz. Sizleri ikramiyelerinizden vazgeçin diye imzalara mahkûm etmemek için, sizlere dört ay beş ay maaş verilmediğinde elinize çocuğunuzun isteğini alamayacak pozisyona getirmemek için sizlere sahip çıkmak, sizi ‘bendensin’ ‘değilsin’ diye işinizden etmemek için Efes Selçuk’tan ve Efes Selçuk Belediyesi’nin emekçilerinden vazgeçmiyorum. İyi ki varsınız, hepinize sonsuz teşekkür ederim” dedi.

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