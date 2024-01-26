Başkan Savaş: "Devletin hizmetlerini sahipleniyorlar"

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, Hatay’da görev yapan gazeteciler ile Arsuz’da bir araya gelerek sorularını yanıtladı.HATAY (İGFA) - Savaş, depremden en çok etkilen riskli 5 ilçenin altyapı ve üstyapı konusundaki proje çalışmalarına başlandığını ayrıca önemli üniversiteler, saygın özel şirketler ve uzman kişililerle Hatay’ın yeniden inşası için çalıştıklarını bildirdi.

Önemli çalışmalar yaptıkları için belediye başkanı olarak seçildiğini ifade eden Başkan Savaş, bundan dolayı Hatay halkına teşekkür ederek 31 Mart seçimlerinde de yeniden seçimleri kazanacaklarını de tekrar Hataylıların kendisini tercih edeceğini söyledi.

“ANKETLERDE ÖNDEYİZ, SEÇİMİ KAZANACAĞIZ”

Adaylık süreci hakkında konuşan Savaş, "2014 yılında CHP'ye davet edildim. O dönemde de parti içinden adaylığıma karşı çıkanlar oldu. Ancak anket sonuçları her ne kadar CHP'yi gerilerde gösterse de rakiplerimize fark açarak kazandık. İkinci HBB adaylığımda ise bu farkı artırarak yine seçimi kazandık. Partim tarafından tekrar aday gösterilmek onur verici. Anketlerde öndeyiz, seçimi yine kazanacağız" şeklinde konuştu.

Farklı görüşlerin tartışılmasının da demokrasinin bir gereği olduğunu ileten Savaş, parti içindeki tartışmaların olması CHP’nin demokratik bir yapısı olduğunu ve tek adamlığın olmadığı herkesin özgürce fikirlerini söyleyebildiğini dile getirdi.

HATAY SANAL DÜNYADA YAŞAMIYOR

Özellikle sosyal medyada kendisine yönelik saldırıları olduğunu bunun yaklaşık yüzde 96’sının Hatay dışından gerçekleştiğine dikkat çeken Savaş, "Ben hemşehrilerimin eleştirilerini can kulağı ile dinliyorum, onların başım üzerinde yeri var ancak hakkımızda ve Hatayla ilgili yazı yazanların çoğunun şehrimizle alakası yok. İçlerinde Hatay’ı görmeyenler bile var. İlimize gelmeden karalama yazıları yazanların reyting, etkileşim peşinde olduğunu ve bu kişileri kamuoyunun takdirine bırakıyorum.

Hatay'ın ve hayatın gerçeklerinden kopup dijital mecralarda tartışmanın ve çatışma içinde olmanın kimseye bir faydası olmaz. Hatay sanal dünyada yaşamıyor. " dedi.

Kentsel dönüşüme karşı çıktığı iddialarını yalanlayan Savaş, “2013 yılında Antakya’da Emek ve Aksaray Mahallerini ben riskli alan ilan ettim. Kentsel dönüşüme karşı olsaydım buraları riskli alan ilan eder miydim? Ben, zeminin 13 katlı yapıları taşıyamayacağı, sosyal donatılardan yoksun ve hak sahiplerinin mağdur edildiği bir projeye karşı çıktım.

1 yılda Antakya’da 1440 hektarlık alan için hazırlayıp Bakanlığa gönderdiğimiz kentsel dönüşüm stratejisini içeren kitaplarımızın jelatini bile açılmamış.” dedi.

Savaş, Çevre, Şehircilik Bakanlığı tarafından Antakya ve Defne’nin bazı bölgelerinin rezerv alanı olarak ilan edilmesi konusundaki soru üzerine Savaş, projelerin Hatay’ın birlik, beraberlik ve sosyal dokusuna zarar vermeden yapılmasının sıkı takipçisi olduklarını kaydetti.

“HÜKÜMET BİNA RUHSATI VERME YÖNETMELİĞİNİ DEĞİŞTİRMELİ

10 yıldır yapı ruhsatı vermediğini ve deprem yönetmeliğinin acilen değiştirilmesini öneren Savaş, "Yeterli teknik ekibi olmayan belediyelere ruhsat ve yapı kullanım izni verme yetkisi verilmemeli. 2016'da meslek odalarından alınan denetleme yetkisi bu odalara tekrar verilmeli. Hükümet binalara ruhsat verme yetkisine dair yönetmeliği bir an önce değiştirmeli " ifadelerini kullanarak depremde yıkılan Rönesans Sitesine ise ruhsatın dönemin Ekinci Belediyesi tarafından verildiğini bir kez daha tekrarladı.

Savaş "Devletin ilgili kurumları tarafından bölgemiz için öngörülen 0,45 Gallık ivme, depremde 1,35 'e kadar ulaştı. Bakanlığın hesap ettiği ivme verisi başka depremde oluşan ivme başka. İvmeler değiştirilmeli. Müteahhitleri, mühendisleri, inşaat firmalarını savunmuyorum.

Suçu olan kim varsa herkes yargı önünde hesap versin. Hükûmet temsilcileri de yargılansın. Hatay'da yapılan emniyet binası, şehir hastanesi de yıkıldı. Ovanın tam ortasındaki riskli alana yapımına Tarım Bakanlığı tarafından izni verilen hastane TOKİ tarafından yapıldı. Depremde ise çoğu çocuk ve bebek 80 canımıza mezar oldu." dedi.

İKTİDAR PARTİLİ BELEDİYELER DEVLETİN YAPMASI GEREKEN HİZMETİNİ SAHİPLENİYOR.

İktidar ve iktidar belediyelerini hizmet konusunda eleştiren Savaş ,"Genel bütçeden Hatay'a fitre zekât gibi pay veriliyor. İktidar 6 tane baraj projesini açıkladı. Ama sadece yapılan bir barajda da şu an da hayvanlar otluyor. 2013 yıkından beri Amanos Tüneli projesi hâlâ yapılmayı bekliyor. İktidarın elinde bulunan belediyeler de hizmet noktasında çok geri planda kalıyor. Bir de üstüne devletin yaptığı hizmetleri sahipleniyorlar. Tüm ilçelerde arıtma tesislerinden içme suyu şebekelerine kadar birçok alanda alt ve üstyapı çalışmalarını HBB hayata geçirdi. Yerel yönetimlerde iktidar veya muhalefet partisi olmanın bir önemi yok. Belediyeye gelen bütçe bellidir. Önemli olan bu bütçeyi halka hizmet yaparak harcamaktır. Devlet halkın vergilerinden, hepimizin aldığı vergilerden hizmet eder." Diyerek iktidar partili adayların devletin yapması gereken hizmetleri vaatleri gibi sunmasının doğru olmadığını ifade etti.

Sayıştay’ın ve ilgili kurumlarının raporlamalarının hazır olmasına rağmen HATSU’nun su fiyatları konusundaki davasının halen sonuçlanmadığını kaydeden Savaş, mahkemenin bir an önce karar vermesi gerektiğini ifade etti.

Başkan Savaş konuşmasının devamında, “Deprem sonrası belediyeler valilikler tüm resmi kurumlar depremzede statüsünde kabul edilir. Can kayıplarımız ve yakınlarını kaybeden personellerimiz oldu. Buna rağmen büyükşehir olarak binlerce insanı kurtardık. İlk 3 gün AFAD neredeydi? İnsanlarımız enkazların altında bağıra bağıra can verdiler. Hatay'da depremden hemen sonra kimse yokken yine biz vardık ve vatandaşımızın yanındaydık." sözleriyle uluslararası anlamda 4. seviyede alarm verilmiş bir felaket karşısında mücadele ettiklerini vurguladı.

“HATAY’DA SURİYELİLER PEK ÇOK SEKTÖRÜ ELE GEÇİRMİŞ DURUMDA”

Sorular üzerine Savaş, Suriyelerinin yüksek doğum oranlarıyla birlikte Hatay’ın nüfus yapısını tehlikeye soktuğunu aktaran Savaş, “Suriyeli erkekler 3-4 kadınla evleniyor. Suriyeli kadınların doğurganlık oranları çok fazla. Yakında Türk nüfusu ile eşit olabilir. Bölgede birçok sektörü de ele geçirmiş durumdalar. Hatta çeşitli yollarla ev ve toprak satın alıyorlar. Tüm bunlara baktığımızda sessiz bir sığınmacı işgali ile karşı karşıyayız. İç karışıklıktan önce komşuluk ilişkileri yürüttüğümüz Suriye’den şimdilerde şehit haberleri geliyor. Eskiden sadece Suriye ile komşu olduğumuz coğrafyada sınırımızda mayınların temizlenmesi sonucunda artık emperyalist güçlerle komşu olmak durumunda kaldık. Biz, Suriyeleri insani yaşam alanlarını oluşturulduğunda medeni bir şekilde yurtlarına gönderilmesini istiyoruz.” Dedi.

Savaş, seçim çalışmaları boyunca 15 ilçede de kırgınlıkları gidermek, anlaşmazlıkları geride bırakmak ve eksikleri tamamlamak için vatandaşların sorun talep ve şikâyetlerini dinlemeye devam edeceklerinin altını çizdi.

AKP HBB adayının açıklanması üzerine rakibine başarılar dileyen Savaş, centilmence bir yarış olması temennisinde bulunarak depremdeki can kayıpları nedeniyle seçim çalışmalarında miting yapmayacaklarını ve müzik kullanılmayacağını söyledi.