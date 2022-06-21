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Başkan Savaş: Hatay 12 yıldır sığınmacılar konusunda yalnız bırakıldı

SİYASET 21.06.2022, 16:56
Başkan Savaş: Hatay 12 yıldır sığınmacılar konusunda yalnız bırakıldı

Hatay’ın 12 yıldır sığınmacı sorunu sebebiyle zor günler geçirdiğini ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, hükümetin sığınmacı konusunu çözmek için irade göstermesi gerektiğine vurgu yaparak, "Bunları söylememizden rahatsız oluyorlar. Ancak yaşanabilecek sıkıntılara karşı geliştirdiğimiz bir milli reflekstir. Kimse bunun altında siyaset aramasın” dedi.HATAY (İGFA) - Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, katıldığı bir televizyon programında Hatay’ın bugünü ve geleceğine dair değerlendirmelerde bulundu.

Hatay’ın 12 yıldır sığınmacı sorunu sebebiyle zor günler geçirdiğini ifade eden Savaş, konuyla ilgili çözüm beklediklerini yineledi.

Hatay’ın 12 yıldır sığınmacılar konusunda yalnız bırakıldığını söyleyen Başkan Savaş, “Hatay, nüfusunun yüzde 25’i kadar sığınmacıyı misafir ediyor. Suriyeliler konusunu gerçekleriyle masaya yatırıp çözümler üretiyoruz. Bunları konuşurken iktidarın rahatsız olduğunu gördük. Valimiz aracılığıyla savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Savcılıktan bana hiçbir şey gelmeden kovuşturmaya gerek olmadığı hakkında yazı çıktı. Çünkü ben kovuşturalacak bir şey yapmam zaten” dedi.

Lütfü Savaş, sığınmacılarla ilgili söylediği sözler hakkında “12 yıldır kişi başına düşen geliri misafirlerle paylaşmak durumunda kaldıklarına vurgu yaptı. "Sığınmacı sorunu
insani şekilde çözüme kavuşturulmalı" diyen Savaş, "Hatay’ın şehri emini olarak milli refleks gösteriyorum. Bu refleks hemşehrilerimizin ve vatandaşlarımızın da gelecekte yaşaması muhtemel sıkıntıların önüne geçmek için ortaya koyduğum reflekstir. Kimse bundan siyaset devşirmeye kalkmasın. Bu hepimizin atması gereken bir adımdır” diye konuştu.

"HADO İLE LÜBNAN SEFERLERİ DE BAŞLAYACAK"

Hatay’ı Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki kalesi olarak tanımlayan Savaş, Hatay’da ilk kez bir deniz hudut kapısı kurduklarını belirterek, "Hatay Deniz Otobüsü’müz (HADO) ile
haftada iki gün Hatay-Kıbrıs arasında yolcu taşıyoruz. Yeni hedefimiz ise Lübnan. İnşallah Lübnan seferlerimizi de başlatacağız” dedi.

Hem HADO’yu hem EXPO’yu öz kaynaklarıyla yaptıklarını dile getiren Savaş, “Hükümetten iki projemizde de destek almadık. Sayın Cumhurbaşkanımız Suudi Arabistan’a gittiğinde ‘2030’daki EXPO’yu bütün gücümüzle destekleyeceğiz’ diye bir tweet atıldı. İsterdim ki Sayın Cumhurbaşkanımız gelsin yerli ve milli, öz kaynaklarımızla yapılan güzel EXPO’muzu da ziyaret etsin ve bizi onurlandırsın. Partilerimiz farklı olsa da aynı topluma hizmet ediyoruz. Biz hala Sayın Cumhurbaşkanımızı bekliyoruz. Sadece bir partinin Cumhurbaşkanı olmadığını göstermesini bekliyoruz” açıklamalarında bulundu.

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