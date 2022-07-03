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Başkan Sarı, Madımak’ta hayatını kaybedenleri andı

SİYASET 03.07.2022, 09:45
Başkan Sarı, Madımak’ta hayatını kaybedenleri andı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Balıkesir İl Başkanı Serkan Sarı, 2 Temmuz Sivas olayları yıl dönümünde, Hacı Bektaş Veli Alevi Kültür ve Yaşatma Derneği ve Pir Sultan Abdal Derneği'ne destek vererek, “Yitirdiğimiz canları saygı ile anıyorum” açıklamasını yaptı.BALIKESİR (İGFA) - Sivas’ta bulunan Madımak Oteli’nde, 2 Temmuz 1993 tarihinde çıkan olaylarda, aralarında aydın ve sanatçıların olduğu 33 kişi, eylemcilerin çıkardığı yangında hayatını yitirdi. Acı olayın üstünden 29 yıl geçmesine rağmen, hayatını kaybedenler Türkiye’nin farklı illerinde anılmaya devam ediyor. Bu kapsamda Balıkesir’de Hacı Bektaş Veli Alevi Kültür ve Yaşatma Derneği ile Pir Sultan Abdal Derneği  hayatını kaybedenler için anma töreni düzenledi. Törene CHP Balıkesir İl Başkanı Serkan Sarı da destek verdi.

“ATEŞ HİÇ DİNMEDİ, YÜREĞİMİZİ YAKIYOR”

Yaşanan acı olayla ilgili yazılı bir mesaj da yayımlayan Sarı, “2 Temmuz 1993’te İnsanlık tarihine kara bir leke olarak düşen SİVAS Madımak katliamında yakılan ateş, hala yüreğimizi yakıyor. Bundan tam 29 yıl önce Sivas’ta yakılan sadece canlarımız değil, insanlığımız, vicdanımız, yüreğimizdir. Katledilen 33 şair, ozan, müzisyen, sanatçılarımız ve iki emekçi kardeşimizin üzüntüsü hala yüreğimizde. Hangi vicdan kıyar bu güzel canlara. Tam 29yıl geçti bu ateş hiç dinmedi yüreğimizi yakıyor. Yitirdiğimiz canları saygı ile anıyorum” ifadelerini kullandı. Başkan Sarı ayrıca Balya ilçesinde Sivas olaylarında yaşamını yitiren İnci Türk’ün mezarı başında düzenlenen programa katıldı.

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