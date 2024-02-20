Başkan Pekyatırmacı’dan eski sanayi esnafına ziyaret

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı 31 Mart Yerel Seçimleri kapsamında Eski Sanayi’de bulunan işyerlerine ziyaret gerçekleştirdi.KONYA (İGFA) - Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı 31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde ilçenin farklı noktalarında vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. Başkan Pekyatırmacı, Eski Sanayide yer alan iş yerlerini ziyaret ederek esnaflarla hasbihal etti. İş yeri sahiplerine bereketli kazanç temennisinde bulunan Başkan Pekyatırmacı, Selçuklu’nun hizmet kalitesinin artmasında toplumun her kesiminin emeği olduğuna vurgu yaptı.

“MARKA OLAN SELÇUKLUMUZU HEP BİRLİKTE DAHA İYİ YARINLARA TAŞIYACAĞIZ ”

Selçuklu’daki yüksek hizmet kalitesinin oluşmasının temelinde ortak akıl ve istişare kültürünün olduğunu söyleyen Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı: “ Konya sadece tarımıyla değil sanayi ve üretimde de artık ülkemizin parlayan yıldızı haline geldi. Şehrimizde gerçekleşen üretimde Selçuklumuzun da sanayileri ile büyük payı var. Bizler de hem esnafımız hem sanayicilerimiz hem de ilçe sakinlerimiz için var gücümüzle şehrimizi hem fiziki olarak hem de sosyal olarak imar etmeye devam ediyoruz. Bu gayret ve azimle çalışırken hemşehrilerimizin emeğinin gücünden ilham alıyoruz. Bugün de bu anlamda eski sanayi esnafımızla bir araya geldik ve onlarla hasbihal ettik.

Eski sanayimiz yakın bir zamanda Konya Büyükşehir Belediyemizin çalışmaları doğrultusunda yeni yerinde daha modern koşullarda şehrimize hizmet vermeye devam edecek. İlçemizin marka haline gelen standardını daha yukarıya taşımak için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Bizleri iş yerlerinde misafir eden, güler yüz ve samimiyeti ile ağırlayan eski sanayi esnafımıza teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.