Başkan Pekyatırmacı oyunu ailesiyle kullandı

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri için oyunu kullandı. Başkan Pekyatırmacı tarihi öneme sahip bu seçimin hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.KONYA (İGFA) - Tüm Türkiye'nin yoğun katılımla sandık başına gittiği.Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimlerinde Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu Belediyesi Şehit Erkan Kurşun İlkokulu'nda ailesi ile birlikte oyunu kullandı.

Türk milletinin demokrasi geleneğine uygun bir şekilde her zaman sandığa yoğun bir ilgiyle gittiğinin altını çizen Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Biz Türkiye olarak büyük bir milletiz, Türkiye Cumhuriyeti devleti büyük bir devlet. Tüm milli unsurlarımızla biz bir bütünüz. Onun için bu demokrasi geleneğimizi, demokrasi kültürümüzü en iyi şekilde yaşatıyoruz. İnşallah seçimler Türkiye'miz, milletimiz, Konya'mız ve insanlık için hayırlar getirecek. Bütün halkımıza, bütün milletimize bu demokrasi şölenine katkıda bulundukları için teşekkür ediyorum" dedi.