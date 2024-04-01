Başkan Pekyatırmacı: "İlk günkü aşkla çalışmaya devam edeceğiz”

31 Mart Yerel Seçimlerinde AK Parti ve Cumhur İttifakı Selçuklu Belediye Başkan Adayı olarak yarışan ve seçimlerden birinci çıkmayı başaran Başkan Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu Belediye Başkanlığı görevine yeniden seçildi.KONYA (İGFA) - Konya’nın en büyük ilçesi olan Selçuklu yeni dönemde de Ahmet Pekyatırmacı ile yola devam edecek. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri’nde kesin olmayan sonuçlara göre, yüzde 45,39 oy oranı ile sandıktan yeniden galip çıkmayı başardı.

2019’dan bu yana başarıyla sürdürdüğü başkanlık görevine bir 5 yıl daha ekleyerek Selçuklu için çalışmaya devam edecek olan Başkan Pekyatırmacı, yayımladığı teşekkür mesajında hemşehrilerine verdikleri destekten dolayı teşekkür etti. Başkan Pekyatırmacı, Türkiye’nin parlayan yıldızı Selçuklu’nun Türkiye Yüzyılı şehirlerinin inşasında öncü olmaya devam edeceğini ifade etti.

BİZE DESTEK VEREN TÜM HEMŞERİLERİMİZE TEŞEKKÜR EDİYORUM

Seçim sonuçlarına ilişkin teşekkür mesajı yayımlayan Başkan Ahmet Pekyatırmacı; “Seçim sonuçlarının ülkemiz, şehrimiz ve ilçemiz için hayırlar getirmesini temenni ediyorum. 31 Mart Yerel seçimleri sorunsuz bir şekilde tamamlandı ve milletimiz tercihini yaptı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleri ve Cumhur İttifakı adayı olarak seçim yarışına katıldık ve milletimizin teveccühleri ile yeniden seçilerek milletimizin yeniden hizmetkarı olduk. Bu süreçte bizlere destek ve dualarıyla güç veren tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum.” dedi.

HAYALLERİMİZİ GERÇEKLEŞTİRMENİN GAYRETİ İÇİNDE OLACAĞIZ

Konya ve Selçuklu’ya depğer katmak için 5 yıl boyunca canla başla çalıştıklarını ifade eden Başkan Pekyatırmacı, “Teşkilatımızla, Büyükşehir Belediyemizle merkez ilçe belediyelerimizle birlikte el ele vererek, birlik beraberlik, dayanışma içerisinde hizmetlerimizi yaptık. Bu süreçte gönül belediyeciliği ilkesini kendimize rehber edinerek, hemşehrilerimizle olan bağımızı kuvvetlendirdik. Onların dua ve

destekleri ile Selçuklumuza eğitimden sağlığa spordan altyapıya kadar önemli eser ve hizmetler kazandırdık. Selçuklumuz için yapmak istediğimiz çok sayıda projemiz, gerçekleştirmek istediğimiz hayallerimiz var. İnşallah yeni dönemde insan odaklı hizmet anlayışı ile her yaştan hemşehrimizin faydalanabileceği hizmetleri hayata geçirmenin gayreti içinde olacağız.” diye konuştu.

BAŞKAN PEKYATIRMACI TEK TEK TEŞEKKÜR ETTİ

Sözlerini teşekkür ile tamamlayan Başkan Pekyatırmacı,“Seçim süreci boyunca sahada gayretle çalışan parti teşkilatlarımıza, Cumhur İttifakımızın tüm mensuplarına, AK Parti Selçuklu İlçe Başkanımız Asım Ceyhan ve ilçe yönetim kurulu üyelerimize, Milliyetçi Hareket Partisi Selçuklu İlçe Başkanı Kemal Dığrak ve ilçe teşkilatına, AK Parti Selçuklu Kadın Kollarımıza, Selçuklu Gençlik Kollarımıza, tüm teşkilat mensuplarımıza, önceki dönem ve yeni dönem meclis üyelerimize; daima desteklerini hissettiğim AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanlarımıza, Milletvekillerimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza; bize bu görevi yeniden layık görerek onurlandıran Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a; bugün bir kez daha sandıkta iradesini ve şahsıma desteğini gösteren bütün hemşehrilerime gönülden teşekkürlerimi iletiyorum. Biz Selçuklu’ya aşığız ve ilk günkü aşkla, gece gündüz demeden ilçemiz için çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.