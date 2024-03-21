Başkan Pekyatırmacı: “Hemşehrilerimizle bir aradayız”

·Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı gerçekleştirdiği ziyaretlerle esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelirken Teravih Buluşmaları ile de her akşam farklı mahalle ve camide ilçe sakinlerinin Ramazan bereketine ortak oluyor.KONYA (İGFA) - Selçuklu’nun en önemli unsuru olan ortak akıl düsturuyla çalışmalarına devam eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı bu çerçevede esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek onlardan gelen talep ve önerileri dinliyor. Selçuklu Belediyesi’nin geleneklerinden bir tanesi olan ve Ramazan ayını ayrı bereketlendiren “Teravih Buluşmaları” da her akşam farklı bir camide sürüyor. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, bu programlar kapsamında Esenler Mahallesi Özalan Camii’nde, sonraki gün de Beyhekim Mahallesi Başbakanlık TOKİ Camii’nde İlçe sakinleriyle bir araya geldi.

“ RAMAZAN AYINDA HEMŞEHRİLERİMİZLE OLAN GÖNÜL BAĞIMIZ DAHA DA KUVVETLENİYOR”

Ramazan’ın güzelliklerinin ilçe sakinleriyle yaşanmasının önemine vurgu yapan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı: “ Gündüz esnaflarımızı ziyaret ederek onlarla sohbet edip talep ve önerilerini alıyoruz akşam da Selçuklu Belediyemizin önemli geleneklerinden bir tanesi olan Teravih programlarımızla hemşehrilerimizle bir arada oluyoruz. Hemşehrilerimizle bir arada olmak bizlerin çalışma azmini ve gayretini artırıyor. İlçemizin her köşesini geziyoruz ve her mahallemize yatırım ve hizmetlerimizle değer katıyoruz. Bu mübarek ayın, maneviyatımıza ve gönül dünyamıza güzellik katmasını, birlik, beraberlik ve kardeşliğimize katkı sunmasını yüce Allah’tan niyaz ediyorum. Teravih programımızda bizlerle birlikte olan ve hemşehrilerimizin taleplerini dinliyoruz ve çözüm üretiyoruz.” dedi.