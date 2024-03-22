Son Dakika

Başkan Palancıoğlu, Serbest Bölge’de fabrikaları ziyaret etti

Kayseri Serbest Bölge Yönetim Kurulu Başkanı ve Melikgazi Belediye Başkanı Doç Dr Mustafa Palancıoğlu, Kayseri Serbest Bölge'de fabrika ziyaretleri yaptı

SİYASET 22.03.2024, 14:16
Başkan Palancıoğlu, Serbest Bölge’de fabrikaları ziyaret etti

Kayseri Serbest Bölge Yönetim Kurulu Başkanı ve Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Kayseri Serbest Bölge'de fabrika ziyaretleri yaptı.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Fabrikaları AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, AK Parti Genel Başkan Vekil Yardımcısı Hacı Turan, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi İlçe Başkanı Tayyar Şahin ile birlikte ziyaret etti.

“Kayseri Serbest Bölge'de yeni yatırımlarla ihracat daha da artacak ekonomi büyüyecek" diyen Başkan Palancıoğlu, "Kayseri Serbest Bölge'miz ihracatın ve istihdamın lokomotifidir. AK Parti Genel Başkan Vekilimiz Sayın Mustafa Elitaş'a Kayseri Serbest Bölgemizde yaptığımız yatırımlardan bahsederek, araç girişlerinin ve gümrük işlemlerinin daha rahat yapıldığı, Bölge'ye yeni kazandırdığımız Gümrük Giriş Kapısı'nı tanıttık. Sanayi ve üretimin şehri Kayseri’mizde sanayicilerimizle ve fabrika çalışanlarımızla bir araya geldik. Kayseri’mizin kalkınmasında ve istihdamında önemli bir rol oynayan işletmelerimizi ziyaret ederek işletme sahiplerimizden üretimleri ile ilgili bilgi aldık, fikir alışverişinde bulunduk.  Kayseri'mizi daha iyi yere getirmek, sanayide ve ekonomide Türkiye'nin en iyilerinden olmak için sanayicilerimizle, üreticilerimizle ve kentin bütün dinamikleriyle birlikte çalışmayı sürdüreceğiz. Melikgazi'mize hizmet etmeye, halkımız için şu ana kadar yaptığımız rekor hizmetlere, önümüzdeki dönem de devam edeceğiz. Çıkmış olduğumuz bu yolda amacımız hep birlikte Kayseri'mize hizmet etmek. Kentimiz, bir sanayi merkezi olarak dünya çapında rekabet gücü yüksek sektörel firmalara ev sahipliği yapmaktadır. Daha yüksek katma değer üretmek için daha insani ve kaliteli bir yaşam inşa edeceğiz. Gönül belediyeciliğimiz ile çıktığımız millete hizmet yolunda, durmak yok yola devam diyoruz. İnşallah 5 yıl daha bu güzel ilçemizi Türkiye Yüzyılı’na götürecek eserleri hep birlikte inşa edeceğiz. 5 yıl önce vatandaşlarımıza hangi sözü verdiysek o sözü yapmanın gururuyla yeni dönemde de devam edeceğiz inşallah.” dedi.

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 30 81
2. Fenerbahçe 30 79
3. Trabzonspor 30 49
4. Beşiktaş 30 46
5. Kasımpasa 30 43
6. Başakşehir 30 42
7. Rizespor 30 42
8. Antalyaspor 30 41
9. A.Demirspor 30 39
10. Alanyaspor 30 39
11. Sivasspor 30 38
12. Samsunspor 30 36
13. Kayserispor 30 36
14. Ankaragücü 30 33
15. Hatayspor 30 33
16. Konyaspor 30 33
17. Gaziantep FK 30 31
18. Karagümrük 30 30
19. Pendikspor 30 29
20. İstanbulspor 30 13
Takımlar O P
1. Eyüpspor 27 64
2. Göztepe 27 56
3. Sakaryaspor 27 47
4. Ahlatçı Çorum FK 27 45
5. Kocaelispor 27 45
6. Bodrumspor 27 44
7. Boluspor 27 43
8. Bandırmaspor 27 41
9. Gençlerbirliği 27 40
10. Erzurumspor 27 37
11. Ümraniye 27 33
12. Keçiörengücü 27 32
13. Manisa FK 27 31
14. Şanlıurfaspor 27 27
15. Tuzlaspor 27 27
16. Adanaspor 27 27
17. Altay 27 15
18. Giresunspor 27 7
Takımlar O P
1. Arsenal 28 64
2. Liverpool 28 64
3. M.City 28 63
4. Aston Villa 29 56
5. Tottenham 28 53
6. M. United 28 47
7. West Ham United 29 44
8. Brighton 28 42
9. Wolves 28 41
10. Newcastle 28 40
11. Chelsea 27 39
12. Fulham 29 38
13. Bournemouth 28 35
14. Crystal Palace 28 29
15. Brentford 29 26
16. Everton 28 25
17. Luton Town 29 22
18. Nottingham Forest 29 21
19. Burnley 29 17
20. Sheffield United 28 14
Takımlar O P
1. Real Madrid 29 72
2. Barcelona 29 64
3. Girona 29 62
4. Athletic Bilbao 29 56
5. Atletico Madrid 29 55
6. Real Sociedad 29 46
7. Real Betis 29 42
8. Valencia 28 40
9. Villarreal 29 38
10. Getafe 29 38
11. Las Palmas 29 37
12. Osasuna 29 36
13. Deportivo Alaves 29 32
14. Mallorca 29 30
15. Rayo Vallecano 29 29
16. Sevilla 29 28
17. Celta Vigo 29 27
18. Cadiz 29 22
19. Granada 28 14
20. Almeria 29 13