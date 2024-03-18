Başkan Palancıoğlu: "Melikgazi için hazır ve kararlıyız”

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, 31 Mart Yerel Seçimleri kapsamında esnaflarla bir araya gelmeye devam ediyor.

Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Hunat Çarşısı ve mahalle esnafını ziyaret ederek hayırlı işler dileyen Başkan Palancıoğlu, "İnşallah en güzel şekilde 31 Mart akşamından sonra, 1 Nisan'dan itibaren aynı hızla, aynı heyecanla, aynı coşkuyla yolumuza devam edeceğiz." dedi.

Sahada vatandaşlardan büyük bir ilgi ve teveccüh gören Başkan Palancıoğlu, "Melikgazi'mizde gönülden gönüle muhabbetimizi sürdürüyoruz. Esnaflarımız ve vatandaşlarımızla hasbihal ediyor, güzel dilekleriyle motivasyonumuzu artırıyoruz. Hunat Çarşısı esnafımızı Milletvekilimiz Sayın Şaban Çopuroğlu, Melikgazi İlçe Başkanımız Sayın Tayyar Şahin, Önceki Dönem Melikgazi İlçe Başkanımız Sayın Gökhan Ülke, ilçe teşkilatımız ve cumhur ittifakı meclis üyelerimiz ile birlikte ziyaret ederek 31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde saha çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. 5 yılda ilçemize rekor hizmetler yaptık. Bunları gururla halkımıza anlatıyor, yeni dönem için, yapacağımız yeni vizyon projelerimiz için desteklerini istiyoruz. Esnaflarımız ilçemizin ekonomik dinamizminde önemli bir yere sahiptir. Esnafımızın her zaman yanında olduk ve onların destekçisi olmaya devam edeceğiz. Biz Melikgazi olarak her zaman esnaflarla iş birliğini güçlendirmeye ve diyaloğu sürdürmeye önem verdik. İnşallah yeni dönemde de buna devam edeceğiz. Tevazu, samimiyet ve gayret ile hemşehrilerimizin gönülden desteği ve duası ile yola devam diyoruz. Türkiye Yüzyılı'nda yeniden Melikgazi için inşallah 1 Nisan'dan itibaren aynı hızla, aynı heyecanla, aynı coşkuyla yolumuza devam edeceğiz. 31 Mart için, Sevdamız Melikgazi için hazırız ve kararlıyız." dedi.