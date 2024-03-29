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Başkan Palancıoğlu AK Parti Melikgazi ilçe teşkilatı ile iftarda buluştu

Melikgazi Belediye Başkanı Doç Dr Mustafa Palancıoğlu, AK Parti Melikgazi İlçe Teşkilatı tarafından düzenlenen iftar programında önceki dönem ilçe başkanları ve teşkilat mensupları ile bir araya gelerek yeni dönem projeleri hakkında sunum yaptı

SİYASET 29.03.2024, 13:49
Başkan Palancıoğlu AK Parti Melikgazi ilçe teşkilatı ile iftarda buluştu

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, AK Parti Melikgazi İlçe Teşkilatı tarafından düzenlenen iftar programında önceki dönem ilçe başkanları ve teşkilat mensupları ile bir araya gelerek yeni dönem projeleri hakkında sunum yaptı.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) -  5 yıla daha damgasını vuracak vizyon projeleri hakkında teşkilat mensuplarını bilgilendiren Başkan Palancıoğlu, “AK Parti Melikgazi İlçe Başkanımız Sayın Tayyar Şahin, kıymetli ilçe teşkilatımız ve önceki dönem teşkilat mensuplarımız ile bir araya geldik. Önümüzdeki 5 yıl için Melikgazi’mizde hazırladığımız vizyon projelerimiz hakkında da kendilerini bilgilendirdik.  İnşallah yeni dönemde yapacağımız projeler sadece Melikgazi için değil Türkiye’ye örnek olacak projeler. Aile, gençlik, kadın, turizm olmak üzere hepsi beni heyecanlandıran projeler. Türkiye Üstün Zekâlılar Vakfı ile Dâhiler Kolejini; Cambridge, Oxford mantığında Türkiye’nin en nadide kolejini Kayseri'de kurmak istiyoruz. Türkiye’nin 50 veya 100 yılını yönetecek bilim adamlarının, sanayicilerin, ekonomistlerin, siyasetçilerin yetişmesini hedefliyoruz. İnşallah bundan sonra Melikgazi’de 10 katlı binalar yapılacak. Melikgazi’de yatay mimariye geçiyoruz. Bunun yanında kentsel yenileme çalışmalarımızı inşallah bu dönemde daha da artıracağız. Hunat ve Cumhuriyet Mahallesi bizim misafir odamız sayılır. Oyüzden elimizden geldiğince şehir merkezini güzelleştireceğiz.  Melikgazi Kongre Merkezi Projemiz, Kamp Merkezi, 7/24 Kütüphane ve Bilgiyi Ticaretleştirme Merkezi (BTM), Çocuk Üniversitesi, Doğa Temalı Parklar, Sosyal Tesisler ve Mesire Alanları, Nazmi Toker Güzel Sanatlar Atölyesi, Pastırma-Sucuk Atölyesi ve Müzesi, Atölye Melikgazi, Bayat-Bat Bit Pazarı, Düğün Çarşısı, Sokak Hayvanları Köyü, Ortaköy Sokağı gibi birçok projemizi inşallah yeni dönemde hayata geçireceğiz.” dedi.

Hep birlikte, gönül birliği ile Melikgazi için durmadan yorulmadan çalışacaklarını söyleyen Başkan Palancıoğlu sözlerine şunları ekledi:

“Bu vesile ile yeniden bir araya geldiğimiz bu davaya gönül vermiş Melikgazi ana kademe, kadın kolları, gençlik kolları olmak üzere ilk dönemden bu yana tüm ilçe başkanlarımıza da Melikgazi'mize yapmış oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür plaketi takdim ettik. 5 yıl boyunca Gökhan Ülke Başkanımla ele ele güzel işler yaptık. Tayyar Başkanımızla da 3 aydır aynı frekansta çalışıyoruz. Ayrıca şahsıma takdim ettikleri plaket için Tayyar Başkanımıza ve Melikgazi'mizi ileriye taşıyacak hedeflerimiz için her zaman omuz omuza yürüdüğümüz ilçe teşkilatımıza teşekkür ederim.”

“İyi ki Mustafa Palancıoğlu gibi bir başkana sahibiz” diyen AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı Tayyar Şahin ise, “Geçmişten günümüze 22 yıldır AK Partimizde, AK davamızda görev yapmış olan bütün ilçe başkanlarımız, bütün kadın kolları başkanlarımız, bütün gençlik kolları başkanlarımızla beraberiz. Burada önceki dönemde teşkilatımızda görev yapan Sadi Köylü Başkanımız, Timur Barlas Başkanımız, Rahmetli Sami Kadıoğlu Başkanımızı temsilen Berkay Kardeşimiz ve görevi teslim aldığım Gökhan Ülke Başkanımızla ve ana kademe Başkanlarımızla birlikteyiz. Gökhan Ülke Başkanıma ve önceki dönem İlçe Başkanlarıma çok teşekkür ediyorum. Önceki dönem kadın kolları ve gençlik kolları başkanlarımızdan da Allah razı olsun. İnşallah Allah'ın izniyle 31 Mart 2024 akşamı da bu birliktelik ile zafer kutlaması yapmak için birlikte olacağız. 15 yıldır yaptığım siyasetin en keyifli son üç ayına Mustafa Palancıoğlu Başkanımla tanık oldum. Duruşuyla, fikirleriyle, projeleriyle, destekleriyle her zaman bizlere ışık oldu. Yapmış olduğu projeleriyle her yerde alnımızı ak eyledi.” dedi.

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