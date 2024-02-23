Başkan Öztürk: "Yahyalı’ya 'millet bahçesi' yapacağız"

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, şehirleşme yolunda ilçeye değer katacak yeni projelerini açıkladı.

Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Proje aşamasını titizlikle takip eden Başkan Esat Öztürk, proje hakkında açıklamalarda bulundu. Başkan Öztürk; “Yahyalı Belediyesi olarak, şehrimizin güzelliklerini ve yaşam kalitesini artırmak adına heyecan verici bir projemizi duyurmaktan memnuniyet duyuyorum. Ağcaşar Baraj gölü kıyısına planladığımız Millet Bahçesi projesi, hem yerel halkımızın hem de ziyaretçilerin doğayla iç içe keyifli vakit geçirebileceği bir alan olacak. Bu proje, toplamda 5 aşamalı bir plana dayanarak hayata geçirilecek. İlk aşamada, 24 kamelya, çocuk oyun alanları, otopark ve ihtiyaç birimlerinin yer alacağı temel bir alan oluşturulacak. Ardından, açık gösteri ve etkinlik merkezi, restoran, seyir terası, kamp alanı, halı saha, 15 Temmuz anıtı gibi tesislerin eklenmesi planlanıyor. Bu projeyle, Yahyalı ve çevresinde yaşayan vatandaşlarımıza modern ve dinlendirici bir yaşam alanı sunmayı hedefliyoruz. Ayrıca, ziyaretçilerimizi doğanın güzellikleriyle buluşturarak turizm potansiyelimizi artırmayı amaçlıyoruz. Projemizin tüm aşamalarını titizlikle planlayarak, şehrimize ve halkımıza en iyi hizmeti sunmak için çalışıyoruz. Projemizin hayata geçmesiyle ilgili olarak tüm paydaşlarımızın destek ve katkılarını bekliyoruz.” Diye konuşt