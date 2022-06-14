Başkan Özcan: CHP'nin öz evladıyım

CHP'nin dünkü MYK toplantısında, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilmesine karar verilmesi sonrasında sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Başkan Özcan, "CHP'nin üvey değil, öz evladıyım" dedi.BOLU (İGFA) - Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP'nin kesin ihraç talebiyle disipline sevk etmesiyle ilgili, "Çizgim hiç değişmedi, bundan sonra da değişmez. Cumhuriyet Halk Partisi'nin üvey değil, öz evladıyım" yorumunda bulundu.

Özcan karar sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Ben siyaseti hiç kıvırmadan yaptım. Atatürkçü,bütün etnik kimlikleri kucaklayan bir Türk Milliyetçisi ve ülkesini çok seven bir anti-emperyalist olduğumu her fırsatta tekrarladım. Çizgim hiç değişmedi bundan sonra da değişmez. Cumhuriyet Halk Partisi’nin üvey değil, ÖZ EVLADIYIM" ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/tanjuozcanchp/status/1536662830543515648

Hatırlanacağı gibi, 16 Mayıs'taki belediye meclis toplantısında el kaldıran AK Partili Hacer Çınar'a, 'Bana niye el sallıyorsunuz, ben evli barklı adamım ayıp oluyor' ifadeleri ve kendisine yönelik protestolar sırasında makam odasının penceresine çıkıp dans ederek karşılık vermesi dolayısıyla CHP MYK tarafından kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmişti.