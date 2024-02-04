Başkan Ocaklı: Şile'ye yeni sanayi alanları kazandıracağız

Şile Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan adayı İlhan Ocaklı yerel seçim çalışmalarını sürdürüyor.Nurcan KIRCALİ / İSTANBUL (İGFA) - Şile Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan adayı İlhan Ocaklı yerel seçim çalışmaları kapsamında Küçük Sanayi Sitesi esnaflarıyla bir araya geldi.

Ziyaret hakkında bilgi veren Başkan Ocaklı; “Güne emekçilerimizle birlikte başladık. Şile’nin üretim gücünü, sanayi esnafımızın ihtiyaçlarını ve Şile Belediyesi olarak ortaya koyacağımız yeni hedefleri paylaştık kendileriyle ve onlardan gelen talep ve önerileri dinledik ve İlgili Birimlere aktardık. Yeni dönemde Sanayi esnafımızında destekleriyle, İBB’de “Yeniden İstanbul” diyerek Murat Kurum Başkanımızla birlikte ilçemize yeni sanayi alanları kazandıracak ve üretim gücümüze katma değer sağlayacağız” dedi.