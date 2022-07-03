Başkan Müjdeci; "İkiztepe sayısız sorunla karşı karşıya"

Batman'a geçtiğimiz yıllarda bağlanan İkiztepe Mahallesi'ni ziyaret eden DEVA Partisi Batman İl Başkanı Melik Müjdeci, köyden mahalle statüsüne geçerken İkiztepe'nin hiçbir hizmetten faydalanmadığını belirtti.BATMAN (İGFA) - Batman'ın birçok noktasında olduğu gibi İkiztepe Mahallesi'nde sayısız altyapı ve sosyal donatı sorunu olduğunu belirten DEVA Partisi Batman İl Başkanı Melik Müjdeci, "Eski adı ile Gırbereşık köyünde bir dizi ziyaret gerçekleştirdik. Maalesef köy statüsünden mahalle statüsüne geçen İkiztepe'de 1990'ları andıran manzaralar hakim. Mahallemiz hiçbir sosyal donatı alanına sahip olmadığı gibi bir temel ihtiyaçlar olan yol, kanalizasyon, park, sağlık ocağı gibi elzem hizmetlerden de mahrum bir halde bulunuyor. Mahalle sakinleri belediye otobüslerinin sadece birkaç noktaya sefer sağlayarak vatandaşları bu alanda da mağdur ettiğini defaatle belirtiyor. Son dönemde artan hırsızlık olaylarından da şikayet eden vatandaşlarımız bir an önce ışıklandırma sorunun da çözülmesini bekliyor. Mahalle sakinleri köy yolunun kışın çamurdan, yazın da tozdan kirden geçilmediğini ifade etti. Bu vatandaşlarımız bunu hak etmiyor. Bir an önce 1400'den fazla vatandaşımızın hayatını idame ettirdiği 100 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan mahallemizdeki sorunların ciddiyetle ele alınması gerekiyor. Şehrin yöneticilerini vatandaşımızın sorunlarını yerinde görmeye ve çözüm üretmeye davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.