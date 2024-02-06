Başkan Kürkçüoğlu'ndan 6 Şubat depreminin yıl dönümü mesajı!

İYİ Parti Yüreğir İlçe Başkanı Çağlar Kürkçüoğlu, 6 Şubat depreminin yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.ADANA (İGFA) - İYİ Parti Yüreğir İlçe Başkanı Çağlar Kürkçüoğlu mesajında şunları söyledi:" 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve ilimizi de yakından etkileyen ve yüzlerce vatandaşımızın hayatını kaybetmesine neden olan depreminin üzerinden 1 yıl geçmiş bulunuyor. Şehrimizin ve ülkemizin yaşadığı en acı felaketlerden biri olarak tarihteki yerini alan bu büyük depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah’tan rahmet, yakınlarına ve hemşehrilerimize başsağlığı ve sabırlar diliyorum. 1 yıl geçmiş olsa da acıları hala yüreğimizdedir.



Depremin meydana getirdiği hasar ve acıların felaketten sonra sergilenen dayanışma ruhuyla kısa sürede giderilmesi elbette önemlidir. Ancak bu acıların bir daha yaşanmaması, oluşabilecek hasarların en aza indirilmesi için asıl önemli olan depremden önce alınacak tedbirlerdir. Depreme dayanıklı olarak inşa edilen binalar meydana gelecek hasarı büyük ölçüde azaltmaktadır. Ülkemizin büyük bir bölümü, özellikle de ilimiz dünyanın en önemli deprem kuşaklarından birinin üzerinde bulunmaktadır. Bu nedenle, geçmişte yaşanan depremlerin günümüzde ve gelecekte de yaşanması kaçınılmazdır. Burada en önemli husus, depremle yaşayabilmeyi öğrenmek, yapı stoklarımızı, evlerimizi ve işyerlerimizi yaşadığımız zamanın bilimsel verileri ışığında sahip olduğumuz bilgi, birikim ve teknolojinin imkânlarını da kullanarak depreme dayanıklı şekilde inşa edebilmektir.



Bu duygu ve düşüncelerle, 6 Şubat Kahramanmaraş depreminin yıldönümünde, böyle bir acının ilimizde, ülkemizde ve dünyanın hiçbir yerinde bir daha yaşanmamasını temenni ediyor, tüm Yüreğirli hemşerilerime sevgi ve saygılarımı sunuyorum."dedi.